CHP'li Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son bir yılda çeşitli yazılı ve görsel basın kuruluşu sayısının bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldığını, bu nedenle basın-yayın organlarının çeşitli sektörlerinde çalışan 12 binden fazla çalışanın işsiz kaldığını dile getirdi.???????

Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilik mesleğinin "demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri" olduğunu ifade etti.

Basının, toplumun bilincini artırmak, kamuoyu oluşturmak, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirdiğini aktaran Ağbaba, toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterlerin bulunduğunu, bu kriterler arasında basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesinin yer aldığını kaydetti.

Ağbaba, " Türkiye'de, son yıllarda en çok özlem duyulan şeylerin başında tarafsız ve bağımsız haber ve yayınlar gelmektedir. Ekonomik krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediği, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu ülkemizde basın çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yıllar sonra bu dönem konuşulurken, basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı, ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve artan girdi maliyetleri nedeniyle özellikle son iki yıldır başta yerel gazeteler olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşunun kapanmak zorunda kaldığını belirten Ağbaba, son bir yılda çeşitli yazılı ve görsel basın kuruluşu sayısının bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldığını anımsattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bu nedenle basın-yayın organlarının çeşitli sektörlerinde çalışan 12 binden fazla çalışanın işsiz kaldığını vurguladı.

Ağbaba, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Hasan Fehmi Bey'den Uğur Mumcu'ya, Sebahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye ve Hrant Dink'e, kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor, tüm baskı ve sindirme uygulamalarına rağmen görevini layıkıyla yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.