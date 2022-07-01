CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI - Son Dakika
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CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI

01.07.2022 16:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türk-İş'in açıklamış olduğu asgari ücrette aylık açlık sınırı 6 bin 391 lira, Birleşik Kamu İş'in açıkladığı aylık açlık sınırı 6 bin 778 lira. Haziran ayında açlık sınırı 6 bin 585 lira. Bunun altında bir ücret olmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türk-İş'in açıklamış olduğu asgari ücrette aylık açlık sınırı 6 bin 391 lira, Birleşik Kamu İş'in açıkladığı aylık açlık sınırı 6 bin 778 lira. Haziran ayında açlık sınırı 6 bin 585 lira. Bunun altında bir ücret olmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi. Ağbaba, parti binasında İl Başkan Vekili Murat Yazıcı ve Merkez İlçe Başkanı Ender Ergün'ü ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan CHP'li Ağbaba, gündemdeki asgari ücret belirlenmesiyle ilgili değerlendirme yaparak, "Türkiye maalesef bir asgari ücret toplumu haline geldi. Asgari ücret ne olmalı? Türk-İş'in açıklamış olduğu asgari ücrette aylık açlık sınırı 6 bin 391 lira, Birleşik Kamu İş'in açıkladığı aylık sınırı 6 bin 778 lira. Haziran ayında 6 bin 585 lira. Bunun altında bir ücret olmamalıdır. Ayrıca 'Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50 zam yaptık' diyenler, o yüzde 50 asgari ücret daha asgari ücretlinin cebine girmeden eridi. Geçtiğimiz yılki 2 bin 825 lira asgari ücretin alım gücü anlamında çok gerilerine düştü. Bu konuda da sendikalara önemli görevler düşüyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI - Son Dakika

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