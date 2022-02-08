CHP'li Ağbaba elektrik ve doğal gaz zamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin, "İktidar bu zamları derhal geri çekmezse on binlerce, hatta yüz binlerce esnafı, çalışanlarını ve ailelerini açlığa terk etmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 10 bin 147 olduğunu belirtti.

Ağbaba, geçen ay 8 bin 262 esnafın sicilden terkinini yaptığını, 1885 esnafın ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapattığını aktararak "Geçtiğimiz günlerde uyarıda bulunmuştuk. 'Esnaf, yüksek elektrik ve doğalgaz zamları neticesinde ayakta kalamaz, toplu iflaslar yaşanır.' demiştik ve ne yazık ki yılın ilk ayında yaşanan iflaslar haklılığımızı kanıtladı. Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında esnafa bir ay öncekinin neredeyse iki katı elektrik faturaları gelmeye başladığını, 20 bin, 30 bin ve 45 bin lirayı aşan elektrik faturalarına esnafın isyan ettiğini belirten Ağbaba, esnafın neredeyse bir kira parasından daha fazla elektrik ve doğalgaz faturası ödediğini kaydetti. Borç kıskacında zor bela ayakta durmaya çalışan esnafa bir darbenin de iktidar tarafından vurulduğunu savunan Ağbaba, esnafın elektrikten tasarruf edebilmek için müşterilerini karanlıkta karşıladığını, ışık olmadan hizmet verdiğini belirtti. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan, artan döviz kuru ve artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün alamayan ve yüksek borç altında ezilen esnaflarımız, gelen yüksek faturalar nedeniyle iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Ocak ayında üç büyük şehre baktığımızda İstanbul'da 974, Ankara'da 549 ve İzmir'de ise 680 esnaf iflas etmiştir. Ocak ayında yaşanan bu iflaslar, gelecek aylarda yaşanacak olan toplu iflasların sadece ilk adımıdır. Eğer iktidar bu zamları derhal geri çekmezse on binlerce, hatta yüz binlerce esnafı, çalışanlarını ve ailelerini açlığa terk etmiş olacaktır."