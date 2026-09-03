CHP'li Akay: Karabük 11,5 milyar vergi ödüyor ama 1,6 milyar yatırım alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Akay: Karabük 11,5 milyar vergi ödüyor ama 1,6 milyar yatırım alıyor

CHP\'li Akay: Karabük 11,5 milyar vergi ödüyor ama 1,6 milyar yatırım alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'ün geçen yıl ödediği 11,5 milyar lira vergiye karşılık yalnızca 1,6 milyar lira yatırım bütçesi ayrıldığını belirtti. Akay, bu durumun istihdamı azalttığını ve gençlerin kentten göç etmesine neden olduğunu söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'ün ödediği verginin karşılığında kente ayrılan yatırım bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, "11,5 milyar lira vergi ödeyen Karabük, bunun karşılığında 1,6 milyar liralık yatırım bütçesi alıyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor" dedi.

Akay, CHP Karabük İl ve ilçe başkanlarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlar, sağlık hizmetleri, adalet sarayı, deprem riski ve ulaşım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki dönem CHP Karabük İl Başkanı ve ilçe başkanları ile yönetimlerine teşekkür eden Akay, farklı siyasi kulvarlarda bulunmalarına rağmen CHP'nin "baba ocağı" olduğunu ve ilerleyen süreçte yeniden bir araya gelme imkanlarının bulunduğunu ifade etti.

Karabük'ün sorunlarının had safhada olduğunu savunan Akay, kentin geçen yıl 11,5 milyar lira vergi ödediğini, buna karşılık 1,6 milyar liralık yatırım bütçesi ayrıldığını söyledi.

Bu rakamın ödenen verginin yüzde 13,91'ine karşılık geldiğini aktaran Akay, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre biraz iyileşme var. Geçen yıl yüzde 9,80'di ama buna rağmen bütçeden Karabük'e çok az yatırım geliyor ve sorunları da hallolmuyor. Yatırım gelmediği zaman, bütçe ayrılmadığı zaman burada fabrikalar kurulamaz, istihdamı artırıcı projeler hayata geçirilemez. Bu durum istihdamdan gençlerin buradan göç etmesine kadar problemler oluşturuyor."

Ovacık Devlet Hastanesi projesinin 2020 yılında temelinin atıldığını ancak zemindeki sorun nedeniyle inşaatın durduğunu anlatan Akay, takipleri sonucunda hastanenin 2025 yılında yeniden ihale edildiğini ve inşaatına başlandığını belirtti.

Akay, hastanenin en kısa sürede hizmete açılmasını beklediklerini dile getirdi.

Eskipazar Devlet Hastanesi'ne de değinen Akay, önceki hastane binasının yanlış zemin seçimi, hatalı zemin etüdü ve meydana gelen kayma nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini savundu.

Söz konusu yatırımın o dönem yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olduğunu belirten Akay, bunun bugünkü karşılığının 168 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Akay, eski hastanenin kullanılamaz hale gelmesinde kamu zararının oluştuğunu ileri sürerek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

"Sayıştay raporlarıyla da denetlenmiş, bizim de suç duyurusunda bulunduğumuz bir konu. Buradaki kamu zararının müsebbiplerinden hesap sorulmadı." diyen Akay, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

"Karabük merkezde 150 yataklı devlet hastanesi yapılacak olması olumlu"

Karabük merkezde devlet hastanesi bulunmadığını dile getiren Akay, kent merkezine 150 yataklı devlet hastanesi yapılacağının öğrenilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Karabük Adalet Sarayı projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akay, mevcut adliye binasının yenilenmesi gerektiğini savundu.

Yeni adliye sarayının temelinin atıldığını ancak çalışmanın ilerlemediğini ileri süren Akay, 2026 yılı için projeye yalnızca 1000 lira ödenek konulduğunu iddia ederek, "Bin lirayla adliyeyi nasıl yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Akay, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'a da çağrıda bulunarak, kentteki yatırımların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet milletvekili olarak iktidar partisi milletvekilleriyle farklı siyasi görüşlerde olabileceklerini ancak Karabük'ün menfaati söz konusu olduğunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Akay, "Konu Karabük olduğu zaman, Karabük'ün menfaati olduğu zaman güçlerimizi birleştirip bu sorunu çözmeyi de başarmalıyız." dedi.

Karabük sanayisinin ürünlerini Filyos Limanı üzerinden ihraç etmesinin önemine de değinen Akay, sanayi kuruluşlarının ürünlerinin Gebze üzerinden ihraç edilmesi nedeniyle yüksek navlun maliyetleri oluştuğunu belirtti.

Karabük'teki sanayicilerin yıllık 35-40 milyon dolarlık ilave navlun gideri ödediğini öne süren Akay, Karabük-Yenice yolunun hem ulaşım güvenliği hem de bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi.

Karabük-Yenice yolunun etüt ve proje ihalesinin yayımlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Akay, "Etüt bitecek, proje tamamlanacak ve Karabük-Yenice yolu gerçekten yapılacak. Yapılması gerekiyor. Bunun da takipçisi olacağız." diye konuştu.

Akay, yol projesinin yatırım bütçesine alınarak tamamlanmasını sağlayacaklarını aktararak CHP'nin iktidara gelmesi halinde söz konusu projelerin tamamlanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Cevdet Akay, Politika, Karabük, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Akay: Karabük 11,5 milyar vergi ödüyor ama 1,6 milyar yatırım alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı
Sultanbeyli’de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı
Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar
Trabzonspor’dan Richarlison bombası Trabzonspor'dan Richarlison bombası
Üsküdar Belediyesi’ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı
Cemal Enginyurt’un danışmanının ifadesi ortaya çıktı Geceleri “burs“ diye gönderilen paralar... Cemal Enginyurt'un danışmanının ifadesi ortaya çıktı! Geceleri "burs" diye gönderilen paralar...
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:39
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:55:24. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Akay: Karabük 11,5 milyar vergi ödüyor ama 1,6 milyar yatırım alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement