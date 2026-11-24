CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Öğretmen adaylarının 50 bin atama taleplerine kulak verilmeli, kontenjanlar bilimsel ve şeffaf şekilde belirlenmelidir." dedi.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında, başta eşi olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin sadece maaş veya çalışma koşulları konularında sorun yaşamadığını aynı zamanda geleceklerinin de belirsiz hale geldiğini iddia eden Karaoba, eğitim fakültelerinde binlerce gencin öğretmen olarak yetiştirildiğini ancak mezun olduklarında karşılarına belirsiz bir atama takvimi ve sınırlı kontenjan uygulaması çıktığını savundu.

Öğretmen atamalarının yetersiz kaldığını, geçen yıl 16 bin 755 öğretmen ataması yapıldığını belirten Karaoba, "Öğretmen adaylarının 50 bin atama taleplerine kulak verilmeli, kontenjanlar bilimsel ve şeffaf şekilde belirlenmelidir." diye konuştu.

Öğretmenlere yönelik şiddetin arttığını savunan ve çeşitli örnekler veren Karaoba, şiddetle mücadelede yapısal çözümlerin bulunması gerektiğini söyledi.

Karaoba, rehber öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların önemine işaret ederek, bu alanlardaki atamaların artırılması gerektiğini ileri sürdü. Her okulda rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirilmesi gerektiğini savunan Karaoba, öğrencilerin ruh sağlığının korunmasının önemine dikkati çekti.

Bazı branşları sayan ve öğretmen atamalarında bu alanlardaki kontenjanların artırılması gerektiğini kaydeden Karaoba, engelli öğretmen atamalarının da yeterli olmadığını savundu.

"Objektif, şeffaf ve liyakata dayalı atama sistemi istiyoruz." diyen Karaoba, ücretli öğretmen uygulamasının kaldırılmasını, söz konusu öğretmenlerin bir an önce atamalarının gerçekleştirilmesini talep etti.