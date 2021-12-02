CHP'li Altay: Bütün sağlık emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "17 dakikada doktorlarımızla ilgili bir iyileştirme yaptık. Sağlık ordusunu bir bütün düşünmemiz ve sağlık ünitelerinde çalışan bütün emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelenin 2'nci yılına girildiğini, bu dönemde doktorları ve sağlık çalışanlarını gösterdikleri mücadeleyle alkışladıklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kabul edilen düzenlemeyle doktorlara yönelik iyileştirme yaptıklarını belirten Altay, "Keşke bu iyileştirmeyi 18 ayda 8 bin doktor istifa etmeden önce yapabilseydik. Keşke bu iyileştirmeyi 5 bine yakın doktor yurt dışında çalışmak için Türk Tabipler Birliği'ne başvurmadan önce yapabilseydik. Doktorlarımıza yönelik iyileştirmeye amasız, fakatsız, kayıtsız ve şartsız kabul oyu verdik. 17 dakikada doktorlarımızla ilgili bir iyileştirme yaptık. Sağlık ordusunu bir bütün düşünmemiz lazım ve sağlık ünitelerinde çalışan bütün emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım. Bunları bir bütün olarak görmek lazım. Doktorlarımıza dün akşam tüm partiler olarak destek verdik ama tekrar ediyorum; sağlık çalışanlarının da yüzünü bir parça güldürmek lazım. Biz CHP olarak hazırız" dedi.

'MİLLET OLANI BİTENİ İZLİYOR'CHP'li Altay, 3,5 yıllık süreçte 4 Merkez Bankası Başkanı ile 3 Hazine ve Maliye Bakanı'nın değiştiğini söyleyerek, "Milletin aklı başında. Millet olanı biteni, devleti sevk ve idare edenlerin içine düştüğü gafleti ibretle izliyor. Merkez Bankası değiştikçe ekonomi batıyor, Hazine ve Maliye Bakanı değiştikçe Türk parası yerle yeksan oluyor" değerlendirmesinde bulundu.Engin Altay ayrıca asgari ücretin son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyerek, "Çok samimi bir çağrı yapıyoruz. Bütün ücretlerin asgari ücret kadar kısmı da vergi dışında olmalı, vergiden muaf olmalı. Bunu yapmazsan insanlar, gerçekten açlıkla karşı karşıya gelecek" dedi.'ÖĞRETMENLERİN HEPSİ UZMANDIR'CHP'li Altay, sözleşmeli öğretmenlerin alımında mülakat yapıldığını söyleyerek, "İnşallah sözleşmeli öğretmenliği kaldırınca bütün genel öğretmen alımında sakın ha bir mülakat süreci başlatmayın, Milli Eğitim Bakanlığı'nı başınıza yıkarız. Sınava giren öğretmen, o sınavı geçtiyse atanacak. Bir de bu öğretmenleri ayırmayın. Öğretmenlik, kendisi bizatihi uzmanlıktır. Öğretmenlerimizin hepsi uzmandır. Hepsine aynı parayı vereceksin" diye konuştu.

Engin Altay, bir gazetecinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğraflarının olduğu yönündeki sorusu üzerine, "Kimin yok ki? Nureddin Nebati'nin fotoğrafını yadırgamıyorum. Fetullah Gülen ile fotoğrafı olmayan siyasetçi yok ama Fetullah Gülen'in bedeni firarda, fikri iktidarda" dedi.