CHP'li Altay:  Faiz yükü 3 trilyon TL'ye çıktı - Son Dakika
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CHP'li Altay:  Faiz yükü 3 trilyon TL'ye çıktı

22.07.2022 12:53
CHP'li Altay:  Faiz yükü 3 trilyon TL'ye çıktı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Devletin borçlarının faiz yükü bir yılda 1 trilyon TL'den 3 trilyon TL'ye çıktı" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Devletin borçlarının faiz yükü bir yılda 1 trilyon TL'den 3 trilyon TL'ye çıktı" dedi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararından bu yana yaklaşık 1 yıl geçtiğini ve zaten kötü siyasi ve ekonomik yönetim yüzünden sorunlar yaşayan Türkiye ekonomisinin hızla krize sürüklendiğini belirtti. Altay, "Erdoğan sebep, faiz sonuç oldu. Devletin borçlarının faiz yükü bir yılda 1 trilyon TL'den 3 trilyon TL'ye çıktı" diye konuştu.

Faiz indirimi söylemlerinin, sadece Merkez Bankasının bankalara verdiği paranın yüzde 19 olan yıllık faizinin yüzde 14'e indirilmesiyle sınırlı kaldığını hatırlatan Altay, devletin, vatandaşların, şirketlerin içeriye ve dışarıya ödediği ekonomideki diğer faizlerin ise arttığını vurguladı.Altay, Erdoğan'ın faiz indirimi talimatı vermesinden önce Hazinenin 6 yıl vadeli tahville ortalama yüzde 19,13 faiz oranıyla borçlandığını, aynı vadedeki borçlanmanın bu yıl temmuz ayındaki yıllık faizinin ise yüzde 25,9 olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bankalar geçen yıl Merkez Bankasından yüzde 19'la aldığı parayı Hazineye yüzde 19,13 faiz oranıyla borç veriyorlardı. Bu yıl ise yüzde 14'le aldıkları parayı devlete yüzde 25,9'la satıyorlar.  Vatandaşlar geçen yıl bankalardan ihtiyaç kredisini yüzde 22 faizle alıyordu. Bu yıl yüzde 33 faizle alıyor. Şirketler ticari krediyi geçen yıl temmuzda yüzde 20'yle kullanıyorlardı bu yıl bankalara yüzde 30 faiz ödüyorlar. Sadece içerideki faiz oranları artmadı, dışarıdan borçlanmaların ki de bir kattan fazla arttı. Geçen yıl Türkiye yurt dışından 5 yıl vadeli dolar borçlanmasını yıllık yüzde 5 faizle yapıyordu, bu yıl aynı vadedeki dış borçlanma için yüzde  12'ye yakın dolar faizi ödüyoruz. Erdoğan'ın bir sürü süslü isim koyduğu kerameti kendinden menkul ekonomi programlarının tamamı da yüksek faizle halka ve devlete zarar verdi."Altay, 2021 yılının ilk 5 ayında vatandaşların bankalara tüketici kredisi için ödediği faizin, 44 milyar lirayken, bu yıl aynı dönemde 64 milyar liraya yükseldiğini vurgulayarak, "Geçen yıl ilk 5 ayda şirketler kullandıkları krediler için bankalara 117 milyar lira faiz ödemişti, bu yıl aynı dönemde 201 milyar lira ödediler. 2021 yılının bütçesinden devlet 180 milyar lira faiz ödemişti, bu yılın bütçesinde faiz için 330 milyar lira ayrıldı. Kur korumalı mevduat için devletin bütçeden şimdiye kadar ödediği 37 milyar lirayı ve bundan sonra ödeyeceklerini dikkate alırsak, bu yıl 400 milyar liradan fazla bütçeden faiz ödenecek" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Altay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Altay:  Faiz yükü 3 trilyon TL'ye çıktı - Son Dakika

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