CHP'li Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından alınmasının nedenini sordu - Son Dakika
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CHP'li Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından alınmasının nedenini sordu

11.03.2022 12:38
CHP'li Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından alınmasının nedenini sordu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin 2026 yılında bedelsiz olarak kamuya geçeceği halde Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından 1 milyar 650 milyon dolara alınmasının nedenini sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin 2026 yılında bedelsiz olarak kamuya geçeceği halde Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından 1 milyar 650 milyon dolara alınmasının nedenini sordu.

Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, TVF'nin Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini 1 Milyar 650 milyon dolar bedelle almak için LYY Telekomünikasyon AŞ ile anlaşmaya vardığını açıkladığını anımsattı. Sözleşme gereği Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin 2026 yılında kamuya döneceğini belirten Altay, bunun için yaklaşık 25 Milyar TL ödenmesinin soru işaretlerini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Altay, "kaynak yaratacak" diye sunulan TVF'nin, son dönemde yaptığı işlemlerle yeni borçlar yaratan bir kurum haline geldiğini, bu durumun gelecekte Türkiye'ye yeni faturalar çıkaracağını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, yanıtlaması istemiyle, "Türkiye Varlık Fonu 1 milyar 650 milyon dolarlık borcu nereden bulmuştur? Bu alım işlemi için ödeme planı nasıldır? Sözleşme gereği yüzde 55'lik hisse 2026 yılında bedelsiz şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir? Türk Telekom'un 2021 yılı net karının 5,8 milyar TL olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 4 yıllık payın peşin olarak ödenmesi niteliğindeki işlemden kamunun sağlayacağı yarar nedir? Türk Telekom özelleştirmesi sürecinin Türk bankacılık sektörüne dolayısıyla Türk ekonomisine verdiği zararlarla ilgili yönetim ve denetim sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında hukuki bir süreç başlatılacak mıdır?" sorularını yöneltti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Telekom, Varlık Fonu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından alınmasının nedenini sordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Altay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından alınmasının nedenini sordu - Son Dakika
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