CHP'li Aylin Nazlıaka: 2024'te En Az 608 Kadın Cinayeti Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

CHP'li Aylin Nazlıaka: 2024'te En Az 608 Kadın Cinayeti Gerçekleşti

CHP\'li Aylin Nazlıaka: 2024\'te En Az 608 Kadın Cinayeti Gerçekleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 2024 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre en az 608 kadın cinayetinin işlendiğini açıkladı. Kadına yönelik şiddet oranlarının OECD'de en yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

30.12.2024 14:04  Güncelleme: 15:11
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; 2024 yılında 223'ü şüpheli olmak üzere en az 608 kadın cinayeti gerçekleşti" dedi.

CHP'li Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, 2024 yılının kadınlar için zorlu bir şekilde geçtiğini belirterek, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, biliyorsunuz düzenli olarak kadına yönelik şiddete dair çetele tutuyor. Hatta sırf bu nedenle bu platformu da kapatmaya kalkmışlardı. Platformun verilerine göre; 2024 yılında 223'ü şüpheli olmak üzere en az 608 kadın cinayeti işlendi. 608 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Bu yıl AKP sayesinde birçok birinciliğimiz de oldu. İstihdama katılım oranı en düşük ülkeler sıralamasında OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) birincisiyiz. Kadın işsizliği oranında OECD birinciyiz. Yüzde 38'lik kadına yönelik şiddet oranıyla OECD'de birinciyiz. Çocuk yoksulluğunda, OECD ikincisiyiz. TÜİK bile çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin çok düşük olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Çocukların yüzde 62,4'ü ekmek ya da makarna ile karnını doyuruyor ve çocukların sadece yüzde 12,7'si et, balık ya da tavuk tüketebiliyor. Bu vahim tabloya rağmen iktidar yardımların çokluğu ile övünebiliyor. Gene bu yıl TBMM'de dahi şiddet ayyuka çıktı. Bir örnek vereyim; 27'nci dönemde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Komisyonu'nda, kadın milletvekili arkadaşlarımıza psikolojik şiddet uygulandı, mikrofonları kapatıldı, konuşmaları engellenmeye çalışıldı. Yani Türkiye'ye örnek olması gereken Meclis'te bu yapılıyorsa Türkiye'deki iz düşümü de elbette bahsettiğim sonuçlara neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li Aylin Nazlıaka: 2024'te En Az 608 Kadın Cinayeti Gerçekleşti - Son Dakika

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