CHP'li Başarır'dan Böcek'in Tutuklanmasına Tepki

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu adliyede aldığımız mazbatayı bu adliye gasbetti. Bakın milyonlarca yurttaşımızın, yüz binlerce Antalyalının iradesine bir savcı ve bir hakim karar verdi. Utanarak söylüyorum, artık yeter. Bu ülke, bu toplum nasıl bir belaya çattı? Ortada bir suç yok. İki tane iddia var, cezaevinde tuttukları insanlara hazırlattıkları ifadelerle, suçsuz belediye başkanlarımızın görevine son veriyorlar, cezaevine atıyorlar. Bu olacak şey değil arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde yargı demokrasiyi kuşatmış durumda. Yargı bir vesayet organı gibi çalışıyor artık. Tüm güçler ve erkler tek adamla birleşti. Bir parti devletiyle karşı karşıyayız. 86 milyonun iradesini bir avuç yargıç ayaklar altına alıyor. Evet darbe yapıyor. Ben soruyorum, Antalya halkına, Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin, Türkiye'nin her yerinde meydanları dolduralım. Biz suç işlemiyoruz. Sokağa bırakmayacağız. Sokağa asla bırakmayacağız" dedi.

Başarır, "Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın. Çekin belediyelerimizin elinden" dediği sırada bir vatandaş 'Yeterin artık' diye bağırdı. Kısa süreli tartışma yaşandıktan sonra konuşmasına devam eden Başarır, "Lütfen tamam. Ne yapacağız? Hepimiz gerginiz. Hepimiz kızgınız. Hepimiz acı çekiyoruz arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Onuru, şerefi, haysiyeti varsa sandığı getirsin. Belediye başkanlarımızla uğraşmasın. Hesabı bizle. Biz Ankara'dayız. Çık karşımıza Recep Tayyip Erdoğan. Yeter artık. Yeter" diye konuştu.