CHP'li Başarır'dan Böcek'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Başarır'dan Böcek'in Tutuklanmasına Tepki

06.07.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu adliyede aldığımız mazbatayı bu adliye gasbetti.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu adliyede aldığımız mazbatayı bu adliye gasbetti. Bakın milyonlarca yurttaşımızın, yüz binlerce Antalyalının iradesine bir savcı ve bir hakim karar verdi. Utanarak söylüyorum, artık yeter. Bu ülke, bu toplum nasıl bir belaya çattı? Ortada bir suç yok. İki tane iddia var, cezaevinde tuttukları insanlara hazırlattıkları ifadelerle, suçsuz belediye başkanlarımızın görevine son veriyorlar, cezaevine atıyorlar. Bu olacak şey değil arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde yargı demokrasiyi kuşatmış durumda. Yargı bir vesayet organı gibi çalışıyor artık. Tüm güçler ve erkler tek adamla birleşti. Bir parti devletiyle karşı karşıyayız. 86 milyonun iradesini bir avuç yargıç ayaklar altına alıyor. Evet darbe yapıyor. Ben soruyorum, Antalya halkına, Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin, Türkiye'nin her yerinde meydanları dolduralım. Biz suç işlemiyoruz. Sokağa bırakmayacağız. Sokağa asla bırakmayacağız" dedi.

Başarır, "Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın. Çekin belediyelerimizin elinden" dediği sırada bir vatandaş 'Yeterin artık' diye bağırdı. Kısa süreli tartışma yaşandıktan sonra konuşmasına devam eden Başarır, "Lütfen tamam. Ne yapacağız? Hepimiz gerginiz. Hepimiz kızgınız. Hepimiz acı çekiyoruz arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Onuru, şerefi, haysiyeti varsa sandığı getirsin. Belediye başkanlarımızla uğraşmasın. Hesabı bizle. Biz Ankara'dayız. Çık karşımıza Recep Tayyip Erdoğan. Yeter artık. Yeter" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Politika, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan Böcek'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
21:12
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 00:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır'dan Böcek'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.