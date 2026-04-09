CHP'li Başarır'dan gözaltılara tepki - Son Dakika
CHP'li Başarır'dan gözaltılara tepki

CHP\'li Başarır\'dan gözaltılara tepki
09.04.2026 16:00
Başarır, gözaltında olan Ankara İl Başkanı'nın hukuksuzluğunu savcı ve hakimler üzerinden eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin, "Artık savcı ve hakimler birbirleriyle yarışıyor, muhalefete soruşturma gözaltı yarışında birbiriyle yarışıyor. Bir hukuk devletinde yaşanacak olaylar değil bunlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınması ile ilgili, "Bugün güne utanç verici soruşturmalar ve gözaltılar ile başladık. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, saçma sapan iddialar ve uydurma bir soruşturmayla Ankara'dan alınıp İzmir'e götürülüyor. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin, Meclis'te ana muhalefet partisinin Ankara'nın İl Başkanı gözaltına alınıyor. Ben buradan savcı ve hakimlere soruyorum; davetiye ile çağırmıyor musunuz? Ama maalesef ki benim güzel ülkemde yargı iktidarın talimatı ile muhalefeti kuşatmış durumda; muhalefeti çalışamaz hale getirmeye çalışmak durumundadır. Utanç verici bir soruşturma bu. Ankara İl Başkanımızın yeri belli, ili belli, ikametgahı belli, İzmir'e götürüyorsun. Ne hakla? ve artık savcı ve hakimler birbirleriyle yarışıyor, muhalefete soruşturma gözaltı yarışında birbiriyle yarışıyor. 'Kaç kişiyi alırsak beyefendi bizi de bakan yapar mı?' Olacak şeyler değil. Bir hukuk devletinde yaşanacak olaylar değil bunlar" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ İRADE GASPIDIR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de gözaltına alındığını hatırlatan Başarır, "Siyaset kurumu bir darbeyle karşı karşıya ve bu 86 milyonu ilgilendiriyor, bize oy veren-vermeyen seçmenleri de ilgilendiriyor. Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. Bunlar hiçbir somut delil olmadan yapılıyor. Bu ülkeye umut veremeyen iktidar bizleri susturacağını düşünüyor. Hayır, teslim olmayacağız; bu ülkeyi, bu iktidarı teslim etmeyeceğiz. Bursa'yı uzun süreden beri AKP yönetiyordu, kazandık. 9 yıl öncesinin soruşturmasıyla belediye başkanımızı tutukladılar ve bugün seçim yapılıyor. Belediye binasına meclis üyeleri, milletvekilleri sokulmuyor. Bursa'da şu anda bir darbe var. Seçilmiş meclis üyeleri, o ilin milletvekilleri belediye binasına sokulmuyor, polis ablukaya almış. Neyin seçimini yapıyorsunuz? Eğer bir hırsız arıyorsanız Mustafa Bozbey değil, milli irade hırsızları şu anda Bursa Büyükşehir Belediye binasında. Hırsızlar orada. Kapalı alanda milletvekillerine gaz sıkılıyor. İşte ülkenin hali budur. Eğer yargı ahlakını yitirirse günün birinde en büyük zararı iktidar görür. Eğer yargıyı böyle kullanırsanız, kötü emellerinizle koltuğunuzu sağlamlaştırmak, insanları korkutmak, muhalefeti sindirmek için yarınlarda en büyük hesabı siz verirsiniz. Bursa'da, İzmir'de ve İstanbul'da yaşananlar milli irade gaspıdır. Bu suçun tanımı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçudur. 2010-2014 arası bu işi yapan savcı, hakimler bu suçtan yargılandı, binlerce yıl ceza aldı. Herkes aklını başına alsın. Varsa bir suç, varsa bir eylem, somut delil gerekeni yapsın. Yoksa bu milletten, demokrasiden, muhalefetten elini çeksin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Gözaltı, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan gözaltılara tepki - Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: CHP'li Başarır'dan gözaltılara tepki - Son Dakika
Advertisement
