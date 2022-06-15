CHP'li Başarır: "Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil" - Son Dakika
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CHP'li Başarır: "Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil"

15.06.2022 10:45
CHP'li Başarır: "Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'nın 2019 ile 2021 yıllarına ait kira bedelinin 2043 yılına ertelendiğini öne sürerek, "Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'nın 2019 ile 2021 yıllarına ait kira bedelinin 2043 yılına ertelendiğini öne sürerek, "Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir ekonomik kriz döneminden geçtiğini, memur maaşlarının ödenip ödenemeyeceği konusunun tartışıldığını ileri sürdü.

İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlerin 2019 ile 2021 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devletine ödemesi gereken kira bedelinin 1 milyar 195 milyon avro olduğunu ancak bu paranın ödemesinin 2043 yılına kadar ertelendiğinin belgelerine ulaştıklarını öne süren Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şu an bir kuruşa bile muhtaçken millete ait olan 1 milyar 195 bin avro alacağı neden erteliyorsunuz?" dedi.

Başarır, taahhüt edilen tarihte o şirketlerin kalıp kalmayacağının meçhul olduğunu, iktidarı yönetenlerin hayatta olup olmayacağının bile bilinmediğini belirterek, "Bugün memur maaşlarının ödenip ödenemeyeceği konuşuluyor. Ama gelin görün ki bu şirketler para kazansın diye Atatürk Havalimanı'nı kapattık. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı THY'nin uçuşlarına kapattık. Bir devlet hukukla yasayla yönetilir. Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil. 84 milyon halka para yok, af yok, ekmek yok ama bu beyefendilere ekmek var. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Geleceğimiz bir gruba teslim edilmiş, vatan soyuluyor ve bunu gözümüzün içine baka baka yapıyorlar. Bu borcu 25 yıl erteleyenleri lanetliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Havalimanı, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: 'Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Başarır: "Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil" - Son Dakika
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