CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler - Son Dakika
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Politika

CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler

CHP\'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler

Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim" dedi.

24.03.2025 19:28
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye personeli ile bir araya geldi. Buluşma öncesi birim müdürleri ile toplantı yapan Yılmaz, belediye binasında gerçekleşen buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KİMSEYE SAYGISIZLIK ETMEDİM"

Yılmaz, bu yola çıkmadan önce bir hayal kurduğunu belirterek, "Şehitkamil'in dağlarından kırsalına kadar hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye yemin etmiştim. Hiç kimseye saygısızlık etmedim. Bu belediyede hepiniz benim mesai arkadaşımsınız. Büyüklerime ağabey, abla dedim, küçüklerimi sevdim. Hiçbir zaman egodan, şımarıklıktan yana olmadım." dedi.

CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

"SIRTIMIZDAN HANÇERLEDİLER"

Henüz görevinde 1 yılını doldurmayan Yılmaz, "Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim. Tüm ihanetleri gördük. Ben bu haftadan sonra yeni bir hikaye yazacağım. Bu ekibin lideri olarak bu hikayeyi sizlerle birlikte yazacağım." diye konuştu.

"YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Belediye personelinden ricada bulunan Yılmaz, herkesin işinin başına geçmesini ve Şehitkamil halkı için çalışmasını isteyerek, "Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok. Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım. Hikayeyi kaldığı yerden mutlu bir şekilde yazalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • MAHMUT BAŞAK:
    İçinizde belki dürüst vardır ama CHP'lilerin çoğusu yoksuldur komünisttir bir çoğu ise rüşvetçidir yoksulluk demektir CHP'de hiçbir zaman hayır gelmemiştir gelmeyecek de 180 39 Yanıtla
    uRaZ’ın DÜNYASI:
    chp mi rüşvetçi senin belediyelik işin olmamış belli Su an devletin her kademesinde rüşvet vermeden çalışmıyor. Rüşvetten halkın kanına işlemiş istemesende zorla rüşvet vermeye çalışıyor millet, 2 senedir hizmet kolunda çalışıyorum stemiyorum işini yapacağım dememe rağmen işini hızlıca halletmeyeceğimi düşündüğü için zorla vermeye çalışıyor.sizler görmesenizde devlet resmen sosyal çürüme yaşıyor... 0 0
  • Gürkan Mirkan:
    kendi içinizdeki çekişme yüzünden, isanları polisle devletle neden karşı karşıya getirdiniz. 164 23 Yanıtla
  • Ahmet:
    akp de tertemiz mükemmel ülke yönetimi var çalıp cripmiyor Hayri çok dokunmuştur demi 34 96 Yanıtla
    setutk iyi:
    Yapılan tüm hizmetler ve özellikle köprü artı yollar sana anladın 0 0
  • Han:
    genel merkezde de durum aynı merak etme 70 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    chp li denız baykal,akp nın basa gelmesınde yolmu açtı 11 26 Yanıtla
  • after1624:
    Gaziantep Şehitkamil belediye başkanı kendisi akp ye geçecek diye söylenti var sanırım yeni hikâye dediği şey de o yakınindaki kişiler herhalde yaptığı yolsuzlugu açığa çıkarmış ondan bahsediyor sırtımızdan hancerlendik diye 16 21 Yanıtla
  • mst blr:
    Verdiğim oy haram olsun bu halka bir ramazan kolisi bile dagitamayan adam eskisini sevmiyordum her ranazan koli gönderirdi bize 18 11 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Buyrun geçin partiye sahip çıkın Kemal miş Özgür müş Ekrem miş Bunlar hikaye Cukkacı yada satılmış yada her ikisi birden Yapmassanız da partinin bundan öte geleceği hal durum İlkelerinize ihanet edecekler 12 2 Yanıtla
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