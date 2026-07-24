Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras’tan istifa açıklaması: "Şu an istifa ediyoruz gibi bir durum yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras’tan istifa açıklaması: "Şu an istifa ediyoruz gibi bir durum yok"

Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras’tan istifa açıklaması: "Şu an istifa ediyoruz gibi bir durum yok"
24.07.2026 13:02  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP'deki istifa iddialarına ilişkin şu an için partiden ayrılma kararları olmadığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'de yaşanan gelişmeler ve istifa iddialarına ilişkin konuşan iki başkan da şu aşamada partiden ayrılma yönünde bir kararlarının bulunmadığını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda gazetecilerin, CHP'de yaşanan gelişmeler ve partiden istifa iddialarına yönelik sorularını yanıtlayan iki başkan, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaşanan gelişmelerin hiçbir partilinin içine sinmediğini belirterek, demokratik süreçlerle seçilen yöneticilerin esas alınması gerektiğini söyledi. Aras, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbirimizin içine sinmeyen bazı gelişmeler yaşandı. Demokratik şartlarda gerçekleşen seçimler seçilen yöneticiler bizim için esas olandır. Mutlak butlan kararının da içimize sinmediğini bunu tanımadığımızı açıkça ifade ettim. Belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak milletvekilleri dışındaki parti meclisi üyelerimiz kalma kararı alındı. Genel başkanımız Özgür Özel'in de düşüncesi bu yönde. Henüz belediye başkanları ve meclis üyeleri için bir karar alınmadı. Biraz zaman gösterecek. Şartlar çok hızlı gelişiyor. Bir yandan yargı süreçleri var. Doğru bir değerlendirme ile doğru zamanda gerekli kararları alınacak. Ama şu an bugün istifa ediyoruz gibi bir durum yok. Hepimiz şunun bilincindeyiz. Atamızın iki büyük eserim dediği biri Türkiye Cumhuriyeti biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu asla istifa eden üyelerimiz de dahil olmak üzere hiçbir zaman partiyi terk etmiş ya da partiye sırtını dönmüş değil, aslında partiyi normal ayarlarına döndürdükten sonra herkes baba ocağında tekrar buluşmak üzere. Sadece bu dönem için alınmış böyle bir karar var"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise belediye başkanlarının partinin örgütsel yapısıyla seçildiğini belirterek, acele bir karar alınmasının doğru olmayacağını ifade etti. Aras, açıklamasında şunları söyledi:

"Halkımız bize Cumhuriyet Halk Partili olduğumuz için oy verdi. Yani hiçbir belediye başkanının marifeti kendinden ibaret değil. Böyle bir şey yok. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle, örgütsel gücümle seçildiğimiz için tabii ki partiden fevri hareketlerle, şu anda hemen ayrılmak doğru değil. Biz de bunu takip ediyoruz zaten. Şu anda Genel Başkanımızın zaten buna dair açıklamaları var. Bizim düşüncemiz aynı şekilde. Yani meclis üyelerimiz var bizim tabii ki tüm ilçe belediyelerinde. Meclis üyelerimiz de buna dahil. Belediyeler sadece belediye başkanından ibaret değil. Tüm belediye başkanları, meclis üyelerimizle birlikte oturup biz de değerlendirmemizi tabii ki yaparız. Genel Merkezimizin yine görüşleri, direktifleri doğrultusunda gerektiğinde gerekli kararı almaktan da çekinmeyiz"

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras’tan istifa açıklaması: 'Şu an istifa ediyoruz gibi bir durum yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:33:57. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras’tan istifa açıklaması: "Şu an istifa ediyoruz gibi bir durum yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.