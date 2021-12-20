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CHP'li Beko: "2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti" - Son Dakika

CHP'li Beko: "2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti"

20.12.2021 13:38
CHP'li Beko: "2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde bisiklet kullanımına olan ilginin salgınla birlikte arttığını söyledi.

Bisikletin çevreye olumsuz bir etkisinin bulunmaması nedeniyle ve sağlıklı bir yaşam için tercih edildiğini dile getiren Beko, "Bisiklet kullanımını güvenli ve vazgeçilmez bir ulaşım tercihine dönüştürecek gerekli adımların tatmin edici ölçüde atılmadığı görülmüştür." diye konuştu.

Kani Beko, Türkiye'de geçtiğimiz 2 yılda meydana gelen 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 bisiklet kullanıcısının yaşamını yitirdiğini, yüzlercesinin yaralandığını kaydetti.

Bisikletlilerin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Beko, bu ölümlerin genellikle bisikletliler yolun sağında ya da emniyet şeridinde giderken araçların arkadan çarpmaları nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Motorlu araç sürücülerinin dikkatsizliğine ve duyarsızlığına dikkati çeken Beko, trafik güvenliği önlemleri arttırılarak bisikletlerin kent ulaşımının parçası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Beko, bisiklet kullanıcıları için güvenli şeritler ayrılması gerektiğine de değinerek, bisiklet konusunda evrensel konuları içeren eğitim müfredatının yaygınlaştırılmasının önemli olduğuna işaret etti. Bisiklet kullanımına yönelik alınması gereken tedbirleri dile getiren Beko, "Bisiklet kullanım kültürünü oluşturacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak politika ve uygulamalara gereksinim vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kani Beko, Bisiklet, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Beko: '2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Beko: "2 yılda 16 bin 715 bisiklet kazasında 290 yurttaşımız hayatını kaybetti" - Son Dakika
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