CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı! Tepki yağıyor - Son Dakika

CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı! Tepki yağıyor

Son Güncelleme: 07.09.2023 14:48

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yapımı devam eden bir projeye ilişkin video paylaştı. Kullanıcılar ise ''Maltepe sizler için çalışıyor'' diyen Kılıç'a, projenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından İBB tarafından yapıldığı iddia edilen bir projeyi kendi belediyesi yapıyormuş gibi paylaştı. Videonun altına yapılan onlarca yorumda ise vatandaşlar Kılıç'a İmamoğlu'nun adını geçirmediği için tepki gösterdi.

"RAHAT NEFES ALIN DİYE MALTEPE ÇALIŞIYOR"

Kılıç'ın söz konusu videosunda şu ifadeler yer aldı: "Fındıklı Mahallemizden herkese mutlu günler! Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşası devam ediyor. Fındıklı halkı yıllardır özlemini çektiği yaşam merkezine yakın zamanda kavuşacak. Herkes rahat bir nefes alsın diye #MaltepeÇalışıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı

TEPKİ ÇEKTİ

Kılıç'ın bu paylaşımı ise projenin İBB tarafından yapılıyor olması nedeniyle tepki çekti. Birçok kullanıcı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının anılmamasını da eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı
CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı
CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı
CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı
CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı

Ekrem İmamoğlu, Ali Kılıç, Maltepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı! Tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı! Tepki yağıyor - Son Dakika
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