CHP İl Başkanı Karadeniz'den Başkan Köksal'ın AK Parti'ye geçtiği iddialarıyla ilgili açıklama
CHP İl Başkanı Karadeniz'den Başkan Köksal'ın AK Parti'ye geçtiği iddialarıyla ilgili açıklama

07.05.2026 20:06  Güncelleme: 20:20
Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine CHP'liler belediye önünde toplandı. CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, başkanın siyasi baskılara direnemediğini açıkladı.

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, AK Parti'ye geçtiği yönünde iddialara üzerine belediye önünde toplanan CHP'liler durumu protesto ederken, CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz yaptığı açıklamada, "Maalesef Belediye Başkanımız siyasi baskılara direnememiştir, kendisine ne ben ne de genel başkanımız telefonla ulaşamamaktadır" dedi.

Başkan Köksal'ın AK Parti'ye geçtiği yönündeki iddialara üzere partililer belediye binası önünde toplandı. Polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alırken, basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatarak, "Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır, telefonlara cevap vermemiştir ve geri dönüş yapmamıştır. Mesajlara geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil. Kesin bir açıklama yok ama maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş ve direnememiştir" dedi.

Basın açıklamasının ardından partililer bir süre daha duruma tepki gösterdikten sonra olaysız şekilde dağılırken, Başkan Köksal'ın ise şehir dışında olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

