CHP\'li Belediye Başkanları, Cittaslow Unvanını Alan AK Partili Meslektaşını Tebrik Etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan beş CHP'li belediye Başkanı, "Cittaslow (Sakin Şehir)" unvanını hak eden AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı tebrik etti.

Denizli'nin doğa turizmiyle ünlü ilçesi Çameli'nin "Cittaslow (Sakin Şehir)" unvanını almasının ardından, çevre ilçelerin CHP'li belediye başkanları, AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç katıldı.

Çameli'nin başarısını takdirle karşılayan CHP'li belediye başkanları, Cittaslow süreci hakkında Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan bilgi alarak, süreç üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Arslan, ziyaretleri için CHP'li tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. - DENİZLİ