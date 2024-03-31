CHP\'li Belediye Meclis Üyesi Adayı Sandık Başında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Politika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi Adayı olan iki çocuk babası 59 yaşındaki Hüseyin Çakır, görevlendirildiği Turgut Reis Ortaokulu'nda okul sorumlusu olarak göreve başladı.

Saat 09.16 sıralarında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çakır, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Çakır, hastanede doktorların tüm müdahalelerini rağmen kurtarılamadı. Haberi alan partiler hastaneye akın etti.

Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Seçim günü çok üzgünüz. Hüseyin Çakır çok değerli bir kardeşimizdi. Hizmet etmesi için onu belediye meclis üyesi adayı yaptık. Demokrasiye aşık bir insandı. Seçim öncesinde büyük bir şevkle çalışmalar yaptı. Bugün heyecanla sandıkların başına geçtik. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK