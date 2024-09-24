CHP\'li Bulut: Kadir Aydar\'a getirilen siyasi yasak tamamen siyasidir

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a getirilen siyaset yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar tamamen siyasidir" dedi.

Bulut, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Kadir Aydar'a getirilen yasak hakkında açıklamalarda bulundu. Aydar'a getirilen siyasi yasakla ilgili konuşan Burhanettin Bulut, bu sürecin haksız ve kasıtlı olduğunu savunarak, "Bu karar tamamen siyasidir" dedi. Bulut, söz konusu davada üç noktaya değinerek, "Birincisi, şikayette bulunan kişi daha sonra yaptığı açıklamalarda, şikayetini kızgınlıkla yaptığını ve ileri sürdüğü iddiaların birçoğunun doğru olmadığını söyledi. Şikayet eden kişi, Kadir Aydar'ın yanında yer alarak aslında bu suçlamaların asılsız olduğunu itiraf ediyor. Hatta iddialarında yer alan 'Yusuf Aydar' isimli bir kişiden bahsediliyor ancak ailede böyle biri yok. Tüm bu iddialar kızgınlıkla söylenen, asılsız şeyler" ifadelerini kullandı.

İkinci olarak, dava sürecinin anormal bir hızla ilerlediğini ileri süren Bulut, "Mahkeme süreci üç ay içinde tamamlanıyor, istinaf ise 15 günde sonuçlanıyor. Normalde böyle bir dosyanın bu kadar hızlı tamamlanması olağan dışıdır. Üstelik, Ekrem İmamoğlu davasında olduğu gibi mahkeme heyeti değiştirilerek hızlı bir karar alınmıştır" dedi.

Üçüncü noktaya değinen Burhanettin Bulut, Kadir Aydar'a verilen cezanın kasıtlı olarak 25 ay olduğunu ve bu sürenin siyasi yasak getirilmesine neden olduğunu savundu. Bulut, "Eğer 24 ay ceza verilseydi Kadir Aydar'a siyasi yasak getirilmeyecekti, fakat 25 ay ceza verildi ve bu durum, sürecin kasıtlı olduğunu gösteriyor" dedi. Ayrıca, davanın ana öznesi olan kişilerin ceza almadığını söyleyen Bulut, "Olayın asıl sorumluları ceza almazken, Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi. Bu da işin ne kadar siyasi olduğunu gözler önüne seriyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA