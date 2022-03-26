CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi - Son Dakika
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi

26.03.2022 14:25
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi

CHP'li 11 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması", Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde Kuşadası'nda başladı.

CHP'li 11 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması", Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde Kuşadası'nda başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden ilçedeki bir otelde basına kapalı düzenlenen toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un değerlendirmelerine yer verildi.

CHP'li belediye başkanlarının başarılı bir performans sergilediklerini belirten Torun, yapılan anketlerde bu kentlerdeki oy oranlarının arttığının görüldüğünü savundu.

Yerel seçimlerdeki başarıyı ilk genel seçimde de ortaya koyacaklarını aktaran Torun, "Buradaki en büyük gücümüz, vatandaşın nezdinde en büyük güvenimiz, belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin başarısı. Onlar her türlü zorluğa, baskıya, dayatmaya rağmen işlerini olağanüstü yapıyorlar. Onların başarısıyla bu ülkenin geleceğinin çok daha iyi olacağına ve bu ülkenin onların hizmetleriyle normalleşeceğine yürekten inanıyorum." görüşlerine yer verildi.

Toplantının yarın sona ereceği bildirildi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi - Son Dakika


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