Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüce Er, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, 'Halk için hep beraber' sloganıyla Mersin'de bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı.

Mersin'de bir otelde düzenlenen toplantıda, büyükşehir belediyelerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı. Tutuklu belediye başkanları, devam eden operasyonlar, küresel ve ulusal siyasetin yerel yönetimlere etkisi ile kuraklıkla mücadele gündem başlıkları arasında yer aldı. Mersin'deki buluşmada belediye başkanları, kendi belediyelerinde uyguladıkları projeler, vatandaş odaklı hizmetler, deneyimler ve karşılaştıkları sorunları karşılıklı şekilde paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptığı açılış konuşmasında CHP'li belediyelerin 2019'dan bu yana yerelde önemli başarılar elde ettiği ve buluşmanın birlik ve hizmet vurgusuyla devam ettiği aktarıldı. Buluşmanın ardından 'Toplantı Sonuç Beyannamesi Basın Açıklaması' ise ev sahibi Başkanı Vahap Seçer tarafından okudu.

"Yerel yönetimler umudun ve dayanışmanın en güçlü adresidir"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, CHP'li belediyelerin Türkiye'nin dört bir yanında halkın sorunlarına çözüm üreten, sosyal adaleti önceleyen bir anlayışla görev yaptığını vurguladı. Başkan Yüceer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mersin'de bir araya gelmemiz yalnızca bir değerlendirme toplantısı değil; aynı zamanda dayanışmamızın, ortak aklın ve halkçı belediyecilik anlayışımızın güçlü bir göstergesidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler bu sorumluluğun farkındayız. Yerel yönetimler sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşların hayatına doğrudan dokunmakta, özellikle dar gelirli kesimlere yönelik hizmetler ön plana çıkmaktadır. Tekirdağ'da olduğu gibi tüm CHP'li belediyelerde önceliğimiz, yoksullukla mücadele, sosyal desteklerin güçlendirilmesi, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Belediyelerimiz, merkezi yönetimin eksik bıraktığı alanlarda halkın yanında olmaya devam ediyor."

Toplantının önemine değinen de Başkan Yüceer, ortak akıl ve deneyim paylaşımının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada paylaştığımız her deneyim, her çözüm önerisi Türkiye'nin geleceğine katkıdır. Yerel yönetimlerde kurduğumuz bu güçlü birliktelik, ülke genelinde umudu büyütmeye devam edecektir. Mersin'de atılan bu adımın, yarının Türkiye'sine ışık tutacağına inanıyorum." - TEKİRDAĞ