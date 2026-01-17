Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı
17.01.2026 20:00  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in katılımıyla Mersin'de gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin 2025 ve 2026 yılı çalışmalarının yanı sıra yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ve sosyal adalet konuları ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüce Er, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, 'Halk için hep beraber' sloganıyla Mersin'de bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı.

Mersin'de bir otelde düzenlenen toplantıda, büyükşehir belediyelerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı. Tutuklu belediye başkanları, devam eden operasyonlar, küresel ve ulusal siyasetin yerel yönetimlere etkisi ile kuraklıkla mücadele gündem başlıkları arasında yer aldı. Mersin'deki buluşmada belediye başkanları, kendi belediyelerinde uyguladıkları projeler, vatandaş odaklı hizmetler, deneyimler ve karşılaştıkları sorunları karşılıklı şekilde paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptığı açılış konuşmasında CHP'li belediyelerin 2019'dan bu yana yerelde önemli başarılar elde ettiği ve buluşmanın birlik ve hizmet vurgusuyla devam ettiği aktarıldı. Buluşmanın ardından 'Toplantı Sonuç Beyannamesi Basın Açıklaması' ise ev sahibi Başkanı Vahap Seçer tarafından okudu.

"Yerel yönetimler umudun ve dayanışmanın en güçlü adresidir"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, CHP'li belediyelerin Türkiye'nin dört bir yanında halkın sorunlarına çözüm üreten, sosyal adaleti önceleyen bir anlayışla görev yaptığını vurguladı. Başkan Yüceer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mersin'de bir araya gelmemiz yalnızca bir değerlendirme toplantısı değil; aynı zamanda dayanışmamızın, ortak aklın ve halkçı belediyecilik anlayışımızın güçlü bir göstergesidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler bu sorumluluğun farkındayız. Yerel yönetimler sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşların hayatına doğrudan dokunmakta, özellikle dar gelirli kesimlere yönelik hizmetler ön plana çıkmaktadır. Tekirdağ'da olduğu gibi tüm CHP'li belediyelerde önceliğimiz, yoksullukla mücadele, sosyal desteklerin güçlendirilmesi, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Belediyelerimiz, merkezi yönetimin eksik bıraktığı alanlarda halkın yanında olmaya devam ediyor."

Toplantının önemine değinen de Başkan Yüceer, ortak akıl ve deneyim paylaşımının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada paylaştığımız her deneyim, her çözüm önerisi Türkiye'nin geleceğine katkıdır. Yerel yönetimlerde kurduğumuz bu güçlü birliktelik, ülke genelinde umudu büyütmeye devam edecektir. Mersin'de atılan bu adımın, yarının Türkiye'sine ışık tutacağına inanıyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Candan Yüceer, Politika, Ekonomi, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Trump: İran’ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum Trump: İran'ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:54:33. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.