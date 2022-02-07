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CHP'li Çakırözer: "Ocak ayında da basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti" - Son Dakika

CHP'li Çakırözer: "Ocak ayında da basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti"

07.02.2022 13:00
CHP'li Çakırözer: "Ocak ayında da basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ekonomide yaşanan krizin 2021'de çok sayıda gazete ve derginin kapatılmasına neden olduğunu belirterek, "Maalesef 2022'nin ilk ayında da döviz kurundaki artış nedeniyle basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ekonomide yaşanan krizin 2021'de çok sayıda gazete ve derginin kapatılmasına neden olduğunu belirterek, "Maalesef 2022'nin ilk ayında da döviz kurundaki artış nedeniyle basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti." dedi.

Çakırözer, ocak ayındaki basın özgürlüğü ihlallerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ifade ve basın özgürlüğü karnesinin bu yılın ilk ayında da olumlu yönde ilerlemediğini, ocak ayında gazetecilerin hapis cezası, gözaltı ve engellemelerle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin protestoları takip eden gazetecilerin göz altına alındığını ifade eden Çakırözer, "Ocak ayında 2 televizyon, kanalının sunucularının ya da konuklarının yorumları nedeniyle ağır ceza aldı. RTÜK müzik yayını yapan kanallara da Sezen Aksu'nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu. Ekonomide yaşanan kriz 2021'de çok sayıda gazete ve derginin kapatılmasına neden olmuştu. Maalesef 2022'nin ilk ayında da döviz kurundaki artış nedeniyle basın ve yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomik Kriz, Döviz, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çakırözer: 'Ocak ayında da basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Çakırözer: "Ocak ayında da basın yayın dünyasındaki ekonomik kriz devam etti" - Son Dakika
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