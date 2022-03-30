CHP'li Çeviköz: "Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortam devam etmeli" - Son Dakika
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CHP'li Çeviköz: "Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortam devam etmeli"

30.03.2022 15:47
CHP'li Çeviköz: "Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortam devam etmeli"

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortamın devam etmesini ve bu savaşın en kısa zamanda sona ermesini dilediklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortamın devam etmesini ve bu savaşın en kısa zamanda sona ermesini dilediklerini söyledi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikada, herhangi bir kriz durumunda taraf tutmaması; eşit ve dengeli olması gerektiği konusunu şimdiye kadar savunageldiklerini dile getirdi.

AK Parti iktidarının, Rusya-Ukrayna savaşında nihayet devlet aklını keşfedebilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çeviköz, bu tutumun, dünyanın başka yerlerindeki krizlerde, örneğin Orta Doğu'da da sürmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin bu krizde bir kolaylaştırıcı rolü var ve bu önemlidir. Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi önemli bir gelişmedir. Aynı kolaylaştırıcılık rolünü İstanbul'daki müzakereler için de sağlamış oldu. Türkiye, her şeyden önce ileriye dönük öncelikle ateşkesin sağlanmasına, kolaylaştırıcılık rolünü oynayarak yardımcı olmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki barışın tesisinden sonra ortaya çıkacak duruma göre yine iki tarafa da eşit mesafede durmaya devam etmesi önem kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna ile ilgili izlemiş olduğu, devlet aklını yansıtan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneksel dış politika anlayışına uygun bir şekilde devam eden tutumunun, Batı'da da ilgiyle izlendiğini dile getiren Çeviköz, "Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü için sağlamış olduğu kolaylaştırıcı ortamın devam etmesini ve bunun sonucunda da Karadeniz'in kuzeyinde iki halkı birbirine düşüren bu savaşın en kısa zamanda sona ermesini diliyoruz." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çeviköz: 'Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortam devam etmeli' - Son Dakika


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