Yücel: Şehit ailelerini incitecek düzenlemelere karşıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yücel: Şehit ailelerini incitecek düzenlemelere karşıyız

Yücel: Şehit ailelerini incitecek düzenlemelere karşıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bir an önce; şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın" dedi.

11.11.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bir an önce; şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Esenyurt Belediyesi'ne ve ardından Mardin, Bartın ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmasını eleştirerek, "22 yıllık iktidarlarında demokrasiyi bir nebze olsun özümsememiş olan, hatta demokrasiye hiç inanmayan; İktidarda kalabilmek için vatan haini Fetullahçı terör örgütüyle kol kola yürüyen, hain darbe girişimi için 'Allah'ın bir lütfu', hain terör örgütü lideri için 'Bu milletin yetiştirdiği değerli bir kıymettir' diyebilen, mühürsüz oylarla Anayasayı değiştiren, montaj videolarla seçimleri manipüle eden AKP, esasen millet iradesini de hiçbir zaman önemsemedi" diye konuştu.

'BELEDİYE BİNAMIZIN ÖNÜNDE NÖBETTEYİZ'

Esenyurt Belediyesi'ne CHP'li vekillerin alınmadığını, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından belediyeye girebildiklerini aktaran Yücel, "Terör örgütünün elebaşını, milletin meclisinde kırmızı halılarla karşılamaya hazır olanlar şunu sakın unutmasın; terörle mücadele kılıfı adı altında yaptığınız bu siyasi operasyonlara kimse inanmıyor. Biz milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle ve örgütümüzle milletin iradesine sahip çıkmak için her gün belediye binamızın önünde nöbetteyiz. Önümüzdeki hafta MYK toplantımızı Esenyurt'ta yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bu hukuksuzluk, bu demokrasi darbesi bitene kadar elini Esenyurt'tan çekmeyecek" ifadelerini kullandı.

'HALK VERGİLER ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Enflasyon sürekli düşecek' açıklamasını ve ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte yeniden değerleme oranının yüzde 44 olarak açıklandığını hatırlatan Yücel, "Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında artırma ve indirme yetkisi var. Eğer Cumhurbaşkanı indirme yetkisini kullanmazsa yıl başından itibaren bazı vergilere, harçlara, ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlara ve yasalardaki para cezalarına yüzde 44 oranında zam yapılacak. Yani halk, yine vergiler altında ezilmeye devam edecek" diye konuştu.

Yücel, CHP olarak, asgari ücretin en az 30 bin liraya yükseltilmesi için her türlü mücadeleye sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

'MENFUR HAYALİNİZDEN VAZGEÇİN'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Bir an önce şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın. Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiç bir eylemin ve düzenlemenin tarafı olmayacaktır."

'BELEDİYELERİMİZİN VEREMEYECEĞİ HİÇBİR HESAP YOKTUR'

Cengiz Holding'e ait Truva Bakır Şirketi'nin Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde bulunan Halilağa Bakır Madeni için 1 milyon ağacın kesilmeye başlanmasıyla ilgili Yücel, AK Parti'ye seslenerek, söz konusu projenin derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi. Yücel, "Köylünün gözyaşını dindirin, ağacı, doğayı rahat bırakın, yoksa bunun hesabını veremezsiniz" dedi.

Basın açıklamasının ardından soruları cevaplayan Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 'konser' harcamalarına ilişkin gelen soruya "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Meclis toplantıları halka açık olarak yapılmaktadır. Kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Belediyelerimizin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Deniz Yücel, Politika, Ekonomi, İmralı, Çevre, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Yücel: Şehit ailelerini incitecek düzenlemelere karşıyız - Son Dakika


20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
19:46 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Mansur Yavaş’a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?
19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 21:52:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yücel: Şehit ailelerini incitecek düzenlemelere karşıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.