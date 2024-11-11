Yücel: Şehit ailelerini incitecek düzenlemelere karşıyız

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bir an önce; şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Esenyurt Belediyesi'ne ve ardından Mardin, Bartın ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmasını eleştirerek, "22 yıllık iktidarlarında demokrasiyi bir nebze olsun özümsememiş olan, hatta demokrasiye hiç inanmayan; İktidarda kalabilmek için vatan haini Fetullahçı terör örgütüyle kol kola yürüyen, hain darbe girişimi için 'Allah'ın bir lütfu', hain terör örgütü lideri için 'Bu milletin yetiştirdiği değerli bir kıymettir' diyebilen, mühürsüz oylarla Anayasayı değiştiren, montaj videolarla seçimleri manipüle eden AKP, esasen millet iradesini de hiçbir zaman önemsemedi" diye konuştu.

'BELEDİYE BİNAMIZIN ÖNÜNDE NÖBETTEYİZ'

Esenyurt Belediyesi'ne CHP'li vekillerin alınmadığını, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından belediyeye girebildiklerini aktaran Yücel, "Terör örgütünün elebaşını, milletin meclisinde kırmızı halılarla karşılamaya hazır olanlar şunu sakın unutmasın; terörle mücadele kılıfı adı altında yaptığınız bu siyasi operasyonlara kimse inanmıyor. Biz milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle ve örgütümüzle milletin iradesine sahip çıkmak için her gün belediye binamızın önünde nöbetteyiz. Önümüzdeki hafta MYK toplantımızı Esenyurt'ta yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bu hukuksuzluk, bu demokrasi darbesi bitene kadar elini Esenyurt'tan çekmeyecek" ifadelerini kullandı.

'HALK VERGİLER ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Enflasyon sürekli düşecek' açıklamasını ve ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte yeniden değerleme oranının yüzde 44 olarak açıklandığını hatırlatan Yücel, "Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında artırma ve indirme yetkisi var. Eğer Cumhurbaşkanı indirme yetkisini kullanmazsa yıl başından itibaren bazı vergilere, harçlara, ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlara ve yasalardaki para cezalarına yüzde 44 oranında zam yapılacak. Yani halk, yine vergiler altında ezilmeye devam edecek" diye konuştu.

Yücel, CHP olarak, asgari ücretin en az 30 bin liraya yükseltilmesi için her türlü mücadeleye sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

'MENFUR HAYALİNİZDEN VAZGEÇİN'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Bir an önce şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın. Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiç bir eylemin ve düzenlemenin tarafı olmayacaktır."

'BELEDİYELERİMİZİN VEREMEYECEĞİ HİÇBİR HESAP YOKTUR'

Cengiz Holding'e ait Truva Bakır Şirketi'nin Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde bulunan Halilağa Bakır Madeni için 1 milyon ağacın kesilmeye başlanmasıyla ilgili Yücel, AK Parti'ye seslenerek, söz konusu projenin derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi. Yücel, "Köylünün gözyaşını dindirin, ağacı, doğayı rahat bırakın, yoksa bunun hesabını veremezsiniz" dedi.

Basın açıklamasının ardından soruları cevaplayan Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 'konser' harcamalarına ilişkin gelen soruya "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Meclis toplantıları halka açık olarak yapılmaktadır. Kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Belediyelerimizin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" açıklamasını yaptı.