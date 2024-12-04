CHP'li Emir'den Asgari Ücret Açıklaması

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılacak TÜRK-İŞ'in kasım ayında mutfak enflasyonunu yüzde 0,64 olarak açıkladığını anımsatarak, "Eğer siz 'gıda enflasyonu yüzde 0,64' diyorsanız, o masaya niye oturuyorsunuz, orada hangi tezi savunacaksınız? Eğer orada 0,64'ü savunacaksanız, TÜİK'in bile 10'da biri kadar bir enflasyonu söyleyecekseniz, size kimse zam vermez." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne işaret ederek, "Öylesine hazin bir durumdayız ki dünyanın unuttuğu maden kazalarına, madende göçükte can vermeye Türkiye hala tanık oluyor." diye konuştu.

AK Parti iktidara geldiğinde maden ruhsatı sayısı 1189 iken, bu rakamın bugün 386 bine yükseldiğini belirten Emir, 7 bin 28 özel şirketin maden alanında çalışma yaptığını söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın "Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil" dediğini aktaran Emir, "Niye beyefendi, niye artırılmayacak? Sen o işçilerin nasıl yaşadığını, o evlerin mutfağında ne kaynadığını, karınlarını nasıl doyurduklarını biliyor musun? Türkiye'de enflasyonun ne kadar yakıcı bir sorun olduğunun farkında mısın?" sorularını yöneltti.

Emir, bütün bilimsel çalışmaların, asgari ücretin enflasyona etkisinin yüzde 10'un altında olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40'ın altına geriledi" dediğini söyleyen Emir, "Bundan bir başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyor. Oysa TÜİK'in rakamlarının uzaktan yakından gerçeklerle ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ verilerine göre, kasımda aylık mutfak enflasyonunun yüzde 0,64 olarak açıklandığına işaret eden Emir, "TÜRK-İŞ bu rakamı nasıl bulmuş? Sokağa, çarşıya, pazara gitmiyor musunuz? Oradaki fiyatları görmüyor musunuz? Eğer siz 'gıda enflasyonu yüzde 0,64' diyorsanız, o masaya niye oturuyorsunuz, orada hangi tezi savunacaksınız? Eğer orada 0,64'ü savunacaksanız, TÜİK'in bile 10'da biri kadar bir enflasyonu söyleyecekseniz, size kimse zam vermez. Bunun adı bir tiyatro olur. Bu tiyatronun sonunda da kaybeden yine asgari ücretliler olur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Sayın Atalay, o masaya oturacak kişi, 30 bin lirayı telaffuz etmiyor, rakam söylemiyor. Çünkü orada birkaç günlük tiyatrodan sonra bir rakama boyun eğeceğini kendisi de biliyor. Bunun hazırlığı için de 0,64'lük bir gıda enflasyonu ilan ediyorlar." sözlerini sarf etti.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesine ilişkin süreci eleştiren Emir, söz konusu teğmenlere sahip çıkacaklarını belirtti.

İş bırakan aile hekimlerinin, aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin bütçeden karşılanmasını istediklerini anlatan Emir, "Biz bu eylemlerinde aile hekimlerinin yanındayız." dedi.

Bir gazetecinin, "İzmir Bornova'da ÇEDES Projesi çerçevesinde bazı okullara imam atandığı" iddialarına ilişkin sorusuna Emir, hiçbir pedagojik formasyonu olmayan kişilerin çocukların eğitimine dahil olmasını kabul etmediklerini söyledi.