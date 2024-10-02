CHP\'li Emir: \'İsrail bizimle savaşacak\' sözü boşta kalamaz

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "'İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Cumhurbaşkanının İsrail ile ilgili sözleri için burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanından ben randevu istedim. Bizzat bu talebimizi kendisine ileteceğiz" dedi.

CHP'li Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında, 'İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır' şeklindeki sözlerini değerlendirerek, "İsrail, Gazze'de 40 binin üzerinde kadını, çocuğu, genci, insanı katletmekten kaçınmamış, katil bir devlettir. Yine Lübnan'a saldıran ve Lübnan'da da 3 binin üzerinde insanı katletmiş bir katil devlettir. Elbette ki İsrail, bizim bu yönüyle tedbirli olmamız gereken, tavır koymamız gereken, dikkat etmemiz gereken ve insanlık adına da her yerde teşhir edeceğimiz, karşı çıkacağımız bir ülkedir. Ama bunları yapacağız diye dönüp, 'İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Bakın, savunma uzmanlarını dinliyoruz, böyle bir şey yok. Haritaya baksanız arada başka ülkeler var ve baktığınızda AKP kanadından bile tepkiler yükseliyor. Bir kişi var Yiğit Bulut. Geçen hafta, 'İsrail sonra bize saldıracak' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu konuları Yiğit Bulut'la konuşuyorsa eyvah. Ama eğer bizim bilmediğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz, devletin bildiği, Cumhurbaşkanının bildiği konular var ise ki bu da mümkündür. Bunların konuşulacağı yer TBMM çatısıdır, İsrail ile ilgili sözleri için burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanından ben randevu istedim. Bizzat bu talebimizi kendisine ileteceğiz" diye konuştu.