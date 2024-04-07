Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Politika

Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanlığına seçildi

Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanlığına seçildi

Eyüp Kahveci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililerin katılımıyla mazbatasını alarak Kütahya Belediye Başkanlığına başladı. Kahveci, halkın iradesine uygun şekilde belediyeyi daha iyi yerlere taşıma gayreti içinde olacağını belirtti ve belediyede siyaset yapılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

07.04.2024 20:27  Güncelleme: 20:28
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CHP'den Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Eyüp Kahveci, mazbatasını alarak görevine başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililerle Kütahya Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesine geçen Kahveci, başkanlık makamında yaptığı açıklamada, görevi aldığı andan itibaren gece gündüz çalışarak halkın iradesine uygun şekilde belediyeyi daha iyi yerlere taşıma gayreti içinde olacağını söyledi.

Belediyede siyaset yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kahveci, "Belediyeler valilik gibi, devletin diğer kurumları gibi kamuya hizmet amacıyla iş yapar. Biz de bu bilinçle bu kapıdan girdiğimiz andan itibaren kendi partimizin siyasi anlayışına odaklı burada bir eylem ve söylem içinde olmayacağımı, halkımızın istek ve beklentilerine uygun hizmet yapacağımızı ve yatırımlar yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada politika ve siyaset yapmayacağız. Ben de dahil belediye personelinin siyaset yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kahveci, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanlığına seçildi - Son Dakika

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