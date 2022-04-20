CHP'li Gaytancıoğlu: "Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin?" - Son Dakika
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CHP'li Gaytancıoğlu: "Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin?"

20.04.2022 13:26
CHP'li Gaytancıoğlu: "Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin?"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin?

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin? Hükümet günü kurtarma politikası izliyor. Hiçbir önlem alınmıyor, yatırım yapılmıyor." dedi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında çiftçiye verilen desteklerin yetersiz olduğunu, yapılan desteğin de ekim döneminden sonra gerçekleştiğini, bu nedenle de bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık tehlikesi olduğuna dikkati çeken Gaytancıoğlu, vatandaşların yer altı sularına yöneleceğini bunun da maliyetinin yüksek olduğunu belirtti. Bu ekonomik şartlarda hiçbir üreticinin üretimle para kazanamayacağını iddia eden Gaytancıoğlu, "Madem 'Ekilmedik bir yer bırakmayın.' diyorsunuz, üreticiye somut bir destekleme reçetesi vermeniz lazım. Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin? Hükümet günü kurtarma politikası izliyor. Hiçbir önlem alınmıyor, yatırım yapılmıyor. Kısa ve uzun vadeli planlar yapılmıyor." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Çiftçi, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gaytancıoğlu: 'Su ve elektriğe bu kadar zam gelmişken çiftçi nasıl üretsin?' - Son Dakika


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