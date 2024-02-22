Hamza Dağ, elini havada bırakan CHP\'li genç kızı tek sözüyle ikna etti

Politika

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP'nin kalesi olarak tabir edilen İzmir'de seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ, son olarak CHP standındaki partililerle tokalaştı. Bu esnada stantta broşür dağıtan gençlerden biri kendisine elini uzatan Hamza Dağ ile tokalaşmak istemedi.

"KİMSE SİZE KIZAMAZ"

Büyük bir siyasi olgunlukla genç kıza yaklaşan Hamza Dağ, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz" diyerek elini uzatıp uzatmamakta çekimser kalan genç kızla tokalaştı.