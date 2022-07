CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin Osmaniye İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Gökçen, CHP Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Gökçen, Türkiye'nin her yönden zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte ülkenin CHP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu dile getiren Gökçen, "CHP olarak her zamankinden daha fazla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı tek bir elden gözden geçirebilmek, sandık güvenliğini tam olarak sağladığımızdan emin olmak, seçim yarın olursa bugünden 'hazırız' diyebilmek için ilçe, ilçe, mahalle, mahalle her şeyi gözden geçiriyoruz." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde ülkedeki sıkıntıları çözeceklerini aktaran Gökçen, şöyle devam etti:

"CHP olarak dostlarımızla iktidara geldiğimizde, 'Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Hiçbir aile asgari ücretin altında gelire sahip olmayacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gençlerin yarınını Türkiye'de düşünebildiği bir ülke inşa edeceğiz. Halkın ürettiği zenginliğin halka dağıtıldığı, halktan alınanların da halka iade edildiği bir Türkiye inşa edeceğiz."

Gökçen, CHP iktidarında işçinin, emeklinin, çiftçinin daha çok kazanacağını kaydetti.