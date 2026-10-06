CHP'li Gürer, çiftçiyi mutlu edecek alım fiyatı ve makul karlı girdi maliyeti istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sürekli verimli üretim için çiftçinin mutlu olacağı alım fiyatları oluşturulmalı, girdi maliyetleri fiyatları makul bir kar ile belirlenmeli." dedi.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, bu yılki iklim koşullarının önceki yıla göre daha iyi olduğunu, bunun yansımasının rekoltede üretim artışı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Üretim artışının çiftçi refahına katkısının kamunun açıkladığı alım fiyatlarının düşük tutulması nedeniyle az olduğunu savunan Gürer, "Üretici, çiftçi tüccara mahkum edildi. Çünkü alım fiyatları düşük olmasının ötesinde alım şartlarının kurallara bağlanması çiftçinin tarlaya gelen tüccarın daha düşük fiyatını tercih etmesine neden oldu. 1 trilyon 511 milyar liraya ulaşan kredi borçlarından dolayı çiftçinin yaptığı tarlada elde ettiği ürünü hemen satıp paraya çevirip bankaya kredi borcunu ödemekti." ifadelerini kullandı.

Ürün alım fiyatlarının beklendiği gibi olmaması nedeniyle çiftçinin hüsrana uğradığını öne süren Gürer, şeker pancarı fiyatının henüz açıklanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici bu fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyor. Şeker pancarı gibi stratejik bir üründe dahi fiyat oluşumu sorunlu boyuta evrildi. Sürekli verimli üretim için çiftçinin mutlu olacağı alım fiyatları oluşturulmalı, girdi maliyetleri fiyatları makul bir kar ile belirlenmeli. Ancak 2026 yılında belirlenen alım fiyatları enflasyon dahi dikkate alınmadan belirlenmesi bırakın çiftçi refahını, çiftçinin 'ben nasıl üretim yapacağım' noktasında düşünceye evrilmesine neden oldu."