CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatı Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatı Eleştirisi

Ömer Fethi Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatının küçük işletmelere zarar vereceğini savundu.

18.12.2024 12:50
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatına ilişkin "Küçük aile tipi işletmeler burada korunmuyor. Bu fiyat artışı, sanayiciye yarayacak. Sanayici ürettiği bütün ürünlerde artışa gidecek. Marketlere yarayacak, fiyat artacak." eleştirilerinde bulundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Süt Konseyinin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit ettiği 17,15 liralık çiğ süt tavsiye fiyatının, taban fiyat olmadığına işaret etti.

Daha önce 14 liralık taban fiyat belirlenmesine rağmen 11-12 liradan süt toplandığını anlatan Gürer, şöyle konuştu:

"1 ila 20 hayvanı olanlar çiğ sütü sağdıktan sonra hemen satmak zorunda oldukları için kendilerine dayatılan fiyattan ürünlerini verecekler. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de bu. Küçük aile tipi işletmeler burada korunmuyor. Bu fiyat artışı sanayiciye yarayacak. Sanayici ürettiği bütün ürünlerde artışa gidecek. Marketlere yarayacak, fiyat artacak. Yem fiyatlarına hemen zam gelecek, onlara yarayacak. Hayvan varlığı 100'ün üzerinde olan işletmelere yarayacak. Küçük aile tipi işletmelerin sorunları devam edecek. Taban fiyat olmadığı için de alım fiyatını sanayici ve bölgedeki aracı belirleyecek."

CHP'li Gürer, vatandaşların çiğ süt fiyatındaki artış nedeniyle zamları rafta hemen göreceğini belirtti.

Küresel ısınmanın, ürün arz sorunu yaratacak boyutlara eriştiğine dikkati çeken Gürer, Türkiye'deki tarım alanlarının daraldığını savundu.

Kaynak: AA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Niğde, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatı Eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gürer'den Çiğ Süt Fiyatı Eleştirisi - Son Dakika
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