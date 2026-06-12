CHP\'li İsimlerin Unvanları Kaldırıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın 'grup başkan vekili' ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı.

CHP'de tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile ilgili TBMM'de süreç başlatıldı. CHP Genel Merkezi'nin, bu isimlerin partideki görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin yazısının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın 'grup başkan vekili' ünvanları silindi. İki ismin grup başkan vekilliği makam odalarının da boşaltılması bekleniyor.