CHP'li Karabat: "Halkbank'ta 3 milyar 297 milyon liralık kredi, teminat alınmadan verilmiş"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, " Halkbank'ta 3 milyar 297 milyon liralık kredi, teminat alınmadan verilmiş." dedi.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Halkbank'ın Sayıştay raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halkbank'ın kuruluş amacı dışına çıkarak yaklaşık 114 milyar lira gayri nakdi kredi riski yarattığını savunan Karabat, şunları kaydetti:

"Bankanın kuruluş amacına uygun 274,9 milyar liralık ticari kredi desteği verildiği göz önüne alındığında gayri nakdi risklerin ne ölçekte büyüdüğü ve bankanın amacı dışında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halkbank büyük projelere, büyük firmalara teminat mektubu tesis eden bir banka haline gelmiştir. Bir banka kredi verirken garantisinin, teminatının ne olduğuna, vatandaşların krediyi ödeyip ödemeyeceğine bakar. Halkbank'ta 3 milyar 297 milyon liralık kredi, teminat alınmadan verilmiş. Halkbank'ın takipteki krediler rakamı 16 milyar 912 milyon lira, yaklaşık yüzde 20'si için teminat alınmamış. Burada görevi ihmal vardır, Teftiş Kurulunun suç duyurusu yapması gerekir. Bu kredileri kimlerin kullandıklarının ortaya çıkması gerekmektedir."

Karabat, Halkbank'ın kaynaklarını, doğru yere kullanmadığını savundu.

Toplantıya katılan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de İstanbul'da bulunan yeşil alan statüsündeki bazı arazilerin kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedelinin de 50 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.

Zeybek, "Eğer 50 milyon liralık bir yeşil alanı kamulaştıracaksanız bu imarlı parseli açık ihaleye çıkarırsınız, piyasada satarsınız. Maliye Bakanı'na soruyorum: Emsal eşdeğer arsaların 130-140 milyon liraya satıldığı Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde imarı olan, üzerinde herhangi bir işgali bulunmayan, müracaat edildiğinde hemen inşaat ruhsatı alabilecek özellikte bir kamu alanı, bir kamu arazisini nasıl oluyor da değerinin üçte biri fiyatına trampa da kullanıyorsunuz?" dedi.