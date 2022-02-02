CHP'li Karabıyık, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin, "mülakatı kaldırıyormuş görüntüsü altında çok daha tehlikeli ve çok daha hak mağduriyetine yol açacak bir noktada olduğunu, sözleşmeli öğretmenliği pekiştirdiğini" savundu.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi.

Öğretmenliği diğer memurluklardan ayırmak, öğretmenlere akademik, bilimsel özgürlük sağlamak, özlük haklarını düzenlemek amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç duyulduğunu belirten Karabıyık, "Ancak AKP tarafından TBMM'ye yılın son günü sunulan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen ve görüşmelerine bugün devam edilecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenler odasında hayal kırıklığı yaratan bir yetersizlikler bütünü olarak karşımıza çıktı." ifadesini kullandı.

Teklifin, öğretmenlerin görev, hak ve sorumluluklarını yeterince düzenlemediğini, öğretmenliğe ilişkin birçok kritik konunun başka kanunlara havale edildiğini iddia eden Karabıyık, çok sayıda içeriğin de yönetmeliklerle bakanın iki dudağı arasına bırakılacak şekilde düzenlemeleri kapsadığını öne sürdü.

CHP'li Lale Karabıyık, şunları kaydetti:

"1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda yapılan iki değişiklik ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan bir maddelik değişiklikten ibaret olan 10 maddelik kanuna, bu haliyle 'Öğretmenlik Kariyer Kanunu' bile dememiz mümkün değildir. Bu teklifle Adaylık Sınavının kaldırılması bir müjde olarak sunulurken, sınavın işlevi bir değerlendirme komisyonuna devredilmiştir. Bu da ayrıca kaygı vericidir. Bu teklif, sözlü sınav yani mülakatı kaldırıyormuş görüntüsü altında çok daha tehlikeli ve çok daha hak mağduriyetine yol açacak bir noktadadır, ücretli öğretmenlik ayıbına son vermediği gibi sözleşmeli öğretmenliği de pekiştirmiştir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz de bu teklifte yok sayılmıştır. Bu teklif, öğretmenler arasında statü farklılaşması ve hiyerarşi oluşturma projesidir."

Karabıyık, teklifin, öğretmenlerin eğitiminden emekliliğine kadar olan süreci içermesi gerektiğini de vurgulayarak, "Bu kanun teklifi, alelacele ve yetersiz bir şekilde hazırlanmış, bir seçimden başka bir seçime taşınan propaganda malzemesi olmaktan öteye gitmemektedir." görüşünü paylaştı.