CHP'li Karaca: Ek bütçenin 3'te 2'sinin yükü emekçinin omzuna yükleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Mecliste görüşülmekte olan bütçe kanunu teklifine ek bütçenin 3'te 2'sinin yükü yine maalesef emekçi kardeşlerimizin omzuna yükleniyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Ordu İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ek bütçe teklifi üzerinden iktidarı eleştiren Karaca, "Ek bütçe kanun teklifi Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Bu kanun teklifinde ne var? Bu kanun teklifinde vatandaşa, dar gelirliye vergi var. Bütçe gelirlerinde bakıyoruz, 3'te 2'si dar gelirli yoksul vatandaşlarımızdan alınacak olan vergiler var. Yani şu anda Meclis'te görüşülmekte olan bütçe kanunu teklifine ek bütçenin 3'te 2'sinin yükü yine maalesef emekçi kardeşlerimizin omzuna yükleniyor" diye konuştu.Karaca, "Bir yıl boyunca toplamak istedikleri ve 6 ayda topladıkları verginin 40 milyar lirası kur korumalı mevduat sistemiyle dolar baronlarının cebine gitti. 10 milyar lirası kamu-özel iş birliği ile yap-işlet-devret projelerinde yol, köprü, havaalanı yani geçilmeyen yol, geçilmeyen köprü, uçulmayan havaalanındaki yandaşların cebine gitti. 89 milyar lirası da nereye gitti; faiz baronlarının, tefecilerin cebine gitti. Ek bütçe üzülerek ifade etmek istiyorum ki; yine bu saydığım üç kalemde yandaşlara aktaracak hazinede para kalmadığı için yeniden onlara para aktarmak, yoksulu daha da yoksullaştırmak, insanlarımızın sofrasındaki bir lokma ekmeğe göz diken bütçedir" dedi