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CHP'li Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün bazı ihaleleriyle ilgili iddiaları sordu - Son Dakika

CHP'li Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün bazı ihaleleriyle ilgili iddiaları sordu

15.12.2021 17:18
CHP'li Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün bazı ihaleleriyle ilgili iddiaları sordu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün ihaleleriyle ilgili bazı iddiaları, yazılı soru önergesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün ihaleleriyle ilgili bazı iddiaları, yazılı soru önergesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorduğunu söyledi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bazı ihalelerle ilgili "usulsüzlük iddialarının bulunduğunu" öne sürdü.

Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini bildiren Kaya, "Bir avuç yönetici, 'Gidiyoruz, giderken kesemizi dolduralım' telaşı içerisinde hata üzerine hata yapıyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'ya 11 soru sorduğunu aktaran Kaya, bu soruların yanıtlarını beklediklerini kaydetti.

Kaya, "Bu soru önergemize zamanında cevap verilmezse ve gerekli işlemler yapılmazsa 'acaba bilinçli olarak mı bu ihalelerin önü açıldı?' sorusu aklımıza gelecek. Ben inanıyorum ki Sağlık Bakanlığı bunun peşini bırakmayacaktır. Varsa yolsuzluk ve usulsüzlük açığa çıkaracaktır. Biz bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Koca, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün bazı ihaleleriyle ilgili iddiaları sordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Kaya, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün bazı ihaleleriyle ilgili iddiaları sordu - Son Dakika
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