Üye Girişi
CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "İmamlara, kitap alın baskısı" iddiasını sordu - Son Dakika

CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "İmamlara, kitap alın baskısı" iddiasını sordu

14.12.2021 16:19
CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "İmamlara, kitap alın baskısı" iddiasını sordu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bazı Diyanet personelinin yazdığı kitapların, cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı doğru mu?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bazı Diyanet personelinin yazdığı kitapların, cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı doğru mu?" diye sordu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Barınmak istiyoruz" diyen gençlerin Ankara'da eylem yapmalarına izin verilmediğini, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde de "yoksulluk ve geçim sıkıntısı" konulu forum düzenlemek isteyenler gençler ile karşı grup arasında çatışma yaşandığını anlattı.

CHP'li Kaya, "Yoksulluk ve geçim sıkıntısını haykırmak isteyeni, yurt isteyeni susturuyorsun ama bu susturmayı hukuk içerisinde değil, karşıt görüşlü öğrencileri tahrik ederek yapıyorsun. Bunlar kabul edilebilir değil. Ben, 12 Eylül öncesi gençlik yıllarını yaşamış birisiyim. Bu ülke, 12 Eylül öncesi bu tür çatışmalardan çok çekti. Bugün bu çocuklarımıza bunu yapmaya hiçbirimizin hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda bugün, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Kaya, bu bütçede imamların 3600 ek gösterge taleplerine bir kuruşluk pay ayrılmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunduğunu belirten Kaya, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bazı Diyanet personelinin yazdığı kitapların, cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı, satın almayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı tehditleri doğru mu? Bir siyasi olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kitabının cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı, satın almayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı tehditleri doğru mu?" diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, fuat oktay, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 'İmamlara, kitap alın baskısı' iddiasını sordu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi
Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! 16:07 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 2 yıl önce evlenen genç çiftin hazin sonu! Hurdaya dönen otomobilde can verdiler 14:24 2 yıl önce evlenen genç çiftin hazin sonu! Hurdaya dönen otomobilde can verdiler Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü 14:16 Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı

Son Dakika Haberleri
16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi
16:13 Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış!
16:06 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!
16:01 Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor
15:57 Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı
15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar
15:52 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı
15:44 Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: 40'ı aşkın kişi öldü
15:40 Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!
15:30 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla         
16:21
Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış! Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış!         
16:14
Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor         
16:01
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı         
10:36
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 16:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "İmamlara, kitap alın baskısı" iddiasını sordu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement