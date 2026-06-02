CHP'li Kaya'dan Çıralı Kavşağı için Köprülü Kavşak Talebi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kemer ilçesindeki Çıralı kavşağının sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturduğunu belirterek, bu bölgede köprülü kavşak yapılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı kavşağında çok sayıda trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Çıralı kavşağının sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturduğunu dile getiren Kaya, kavşakta trafik ışıklarının bulunmamasının ve aydınlatma eksikliklerinin yaya güvenliğini de tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bu bölgede köprülü kavşak yapılmasını, sinyalizasyon sisteminin kurulmasını ve yaya geçiş güvenliğinin sağlanmasını istediklerini kaydetti.