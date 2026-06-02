CHP'li Kaya'dan Çıralı Kavşağı için Köprülü Kavşak Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kaya'dan Çıralı Kavşağı için Köprülü Kavşak Talebi

02.06.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aykut Kaya, Çıralı kavşağının tehlikeli olduğunu belirterek köprülü kavşak yapılmasını istedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kemer ilçesindeki Çıralı kavşağının sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturduğunu belirterek, bu bölgede köprülü kavşak yapılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı kavşağında çok sayıda trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Çıralı kavşağının sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturduğunu dile getiren Kaya, kavşakta trafik ışıklarının bulunmamasının ve aydınlatma eksikliklerinin yaya güvenliğini de tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bu bölgede köprülü kavşak yapılmasını, sinyalizasyon sisteminin kurulmasını ve yaya geçiş güvenliğinin sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Çıralı, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya'dan Çıralı Kavşağı için Köprülü Kavşak Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:08
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:41:17. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya'dan Çıralı Kavşağı için Köprülü Kavşak Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.