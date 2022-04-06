CHP'li Kaya: "Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kaya: "Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı"

06.04.2022 12:07
CHP'li Kaya: "Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığından, ramazan ayında huzurun, sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlamasını isteyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan,...

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığından, ramazan ayında huzurun, sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlamasını isteyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan, oruç tutmayanlara da nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayında inanan ve oruç tutanlarla; inanmayan, oruç tutmayanları aynı gözle değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Kişilerin, özgür iradesiyle inanıyorsa oruç tutacağını, ibadetini yapacağını, inanmıyorsa da hiçbir zorunluluğunun olmadığını ifade eden Kaya, " Şimdi üniversite rektörleri oruç tutan, tutmayan avına çıkmış. Öğrenciler öğlen yemeği yemişse akşam yemeği yiyemiyor. Kampüslerde Müslüman olmayan ya da inancı olmayan öğrenciler de var. Bu öğrenci öğle ya da akşam yemek yemeyecek mi? Bu öğrencinin derdi de bizim derdimiz değil mi? İnananlar ve inanmayanlar ayrımı yapmak bir rektörün işi asla olamaz." diye konuştu.

Kaya, bazı liselerde yöneticilerin, oruç tutan ve tutmayanların ayrı mekanlarda olmaları talimatını verdiğini ileri sürdü.

Oruç tutmayan öğrencilerin, oruç tutanlara saygı göstereceği bilincinde olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Lise öğrencileri saygı göstermesini bilen insanlardır. Diyanet İşleri Başkanlığının, ramazan ayında huzurun ve sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlaması lazım. Yani 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan, oruç tutmayanlara da nefretle yaklaşılmamalı' uyarılarında bulunmalıdır. Bu öğretiyi yapmazsanız okullarımızda ya da sokakta insanların birbirlerine düşmanlaşmasına sebep olursunuz."

YORUMLAR
500
CHP'li Çakırözer: 'Zafer Havalimanı Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor' CHP'li Çakırözer: 'Zafer Havalimanı Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Oruç, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı' - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya: "Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement