CHP'li Kaya: "Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı" - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığından, ramazan ayında huzurun, sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlamasını isteyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan, oruç tutmayanlara da nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayında inanan ve oruç tutanlarla; inanmayan, oruç tutmayanları aynı gözle değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Kişilerin, özgür iradesiyle inanıyorsa oruç tutacağını, ibadetini yapacağını, inanmıyorsa da hiçbir zorunluluğunun olmadığını ifade eden Kaya, " Şimdi üniversite rektörleri oruç tutan, tutmayan avına çıkmış. Öğrenciler öğlen yemeği yemişse akşam yemeği yiyemiyor. Kampüslerde Müslüman olmayan ya da inancı olmayan öğrenciler de var. Bu öğrenci öğle ya da akşam yemek yemeyecek mi? Bu öğrencinin derdi de bizim derdimiz değil mi? İnananlar ve inanmayanlar ayrımı yapmak bir rektörün işi asla olamaz." diye konuştu.

Kaya, bazı liselerde yöneticilerin, oruç tutan ve tutmayanların ayrı mekanlarda olmaları talimatını verdiğini ileri sürdü.

Oruç tutmayan öğrencilerin, oruç tutanlara saygı göstereceği bilincinde olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Lise öğrencileri saygı göstermesini bilen insanlardır. Diyanet İşleri Başkanlığının, ramazan ayında huzurun ve sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlaması lazım. Yani 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan, oruç tutmayanlara da nefretle yaklaşılmamalı' uyarılarında bulunmalıdır. Bu öğretiyi yapmazsanız okullarımızda ya da sokakta insanların birbirlerine düşmanlaşmasına sebep olursunuz."