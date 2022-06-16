CHP'li Kaya: "Erzurum, hak ettiği hizmeti görmedi"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erzurum'un hak ettiği hizmeti görmediğini ileri sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP teşkilatlarıyla Erzurum'da incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Aziziye'deki depolama gölet inşaatına değinen Kaya, projenin 2018 yılında bitmesi gerektiğini ancak henüz bir çivi bile çakılmadığını iddia etti.

Erzurum halkının Cumhur İttifakı'na büyük bir destek verdiğini ve vefa gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Bu proje, Veysel Eroğlu tarafından 'prestij projesi' olarak tanıtıldı. Ancak ihalenin verilmesinden sonra kimse bu gölete uğramadı. Bu proje neden tamamlanmadı? Kamu zararı ne kadardır? Yüklenici firma bu zararı karşılamış mıdır? Yüklenici firma hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa nasıl bir işlem yapılmıştır? Erzurum, hak ettiği hizmeti görmedi. Erzurum halkı günü geldiğinde bunun hesabını size soracaktır." diye konuştu.