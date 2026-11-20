CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Biz sonuna kadar izleme komisyonunda yer alacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorunu amasız fakatsız, çözmesi için elimizden ne geliyorsa gereğini yapacağız." dedi.

Programlara katılmak üzere Van'a gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin kalıcı barışa, kardeşliğe, ve demokratikleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kalıcı barışın, hukuk devletinin, demokratikleşmenin ve temel hakların güvencesi olacak yasal düzenlemeleri geciktirmeden yapması gerekir. Hukuki güvence, toplumsal güven ve demokrasi olmadan kalıcı barış sağlanamaz. Cumhuriyet ancak demokrasiyle taçlandırılabilir. Barışa sadece Van halkının ihtiyacı yok, Türkiye halkının da acil barışa ihtiyacı var. Bunun için de parlamento üzerine düşeni yapmalı ve aldığı sorumluluğu hızla yerine getirilmelidir." dedi.

Parlamentoda demokrasiyi içselleştiren bir süreç başladığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun aylar bir tartışma yaptı, bir çerçeve yasa çıkarttı. Bu çerçeve yasanın hayata geçmesi için izleme komisyonu kurulacak. Parlamentonun bu işi çözmekten başka çıkar yolu yoktur. Türkiye'nin kanayan yarasıdır Kürt sorunu. Bu sorunun çözümü için Cumhuriyet Halk Partisinin on yıllardır söylediği politika hayata geçiyor. Biz sonuna kadar izleme komisyonunda yer alacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorunu amasız, fakatsız çözmesi için elimizden ne geliyorsa gereğini yapacağız."

Siyasi partilere de çağrıda bulunan Kaya, "Eğer bu sorun çözülecekse siyasi partinin çıkarları değil, bu halkın çıkarları gözetilmelidir. Bu ülkenin ihtiyacı barıştır, demokrasidir. Bunun yolu da Kürt sorununun çözümünden geçiyor. Bunun adresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." diye konuştu.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve partililer katıldı.