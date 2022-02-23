CHP'li Kılınç: "Fetihtepe'de kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm var" - Son Dakika
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CHP'li Kılınç: "Fetihtepe'de kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm var"

23.02.2022 15:40
CHP'li Kılınç: "Fetihtepe'de kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm var"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm yapıldığını iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm yapıldığını iddia etti.

Kılınç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Okmeydanı Fetihtepe'de kentsel dönüşümün rızaya bağlı olmadığını savundu.

Kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Kılınç, Okmeydanı bölgesi için yürürlükte bir imar planı bulunmadığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyenin, Danıştay ve diğer mahkeme kararlarına uymadığını ileri sürdü.

Kılınç, bu yıkımların hukuksuz olduğunu savunarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını bu uygulamaları durdurmaya çağırdı. Kılınç, "Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı uyarıyorum; Fetihtepe'de halkın rızası yoktur. Hukuki altyapı, üçte iki çoğunluk, yıkım yapan ekiplerin yetki belgesi, yıkım yapılan binalarda alınmış çevre güvenliği yoktur. Kentsel dönüşüm adı altında suç işlenmektedir." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, geri dönüşüm, İstanbul, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kılınç: 'Fetihtepe'de kamu gücüyle zorla kentsel dönüşüm var' - Son Dakika


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