CHP'li Meclis Üyelerinden İhraç İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Meclis Üyelerinden İhraç İtirazı

17.02.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazıhan'da 6 CHP'li meclis üyesi, ihraç talebine karşı basın açıklaması yaptı ve kararlılık vurguladı.

CHP Malatya İl Başkanlığınca kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yazıhan Belediyesinin 6 CHP'li meclis üyesi basın açıklaması yaptı.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in CHP'den kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından CHP Malatya İl Başkanlığınca disipline sevk edilen 6 meclis üyesi, basın konteynerlerinde açıklamada bulundu.

Grup adına açıklamayı okuyan Belediye Meclis Üyesi Abdullah Günhan, partilerinin daha güçlü yarınlara ulaşması için emek verdiklerini belirtti.

Taraflarına yöneltilen ihraç talebini kabul etmediklerini vurgulayan Günhan, şöyle konuştu:

"İnandığımız değerden halkımıza ve partimize olan sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız. Kararlılıkla ve inançla mücadelemizi sürdüreceğiz. Parti ilkelerimiz ve kurucu değerlerimiz, temel yürüyüşümüze her zaman ışık tutacaktır. Bu yolda Belediye Başkanımız Abdulvahap Göçer ile birlikte adaleti, liyakati ve partimizin itibarını önceleyen bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ve birlikte verdiğimiz mücadelenin göz ardı edilerek ihraç düşüncesiyle değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu yaklaşımın halkımızın ve bizlerin partimize olan güvenini sarsabileceği, zorlu mücadele sürecimize zarar verebileceği kanaatindeyiz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Yazıhan, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Meclis Üyelerinden İhraç İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü basketbolcu Kyrie Irving’den Gazze’deki gazetecilere anlamlı destek Ünlü basketbolcu Kyrie Irving'den Gazze'deki gazetecilere anlamlı destek
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Cenk Ergün’den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:09:27. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Meclis Üyelerinden İhraç İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.