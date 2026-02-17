CHP'li Meclis Üyelerinden İhraç İtirazı

CHP Malatya İl Başkanlığınca kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yazıhan Belediyesinin 6 CHP'li meclis üyesi basın açıklaması yaptı.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in CHP'den kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından CHP Malatya İl Başkanlığınca disipline sevk edilen 6 meclis üyesi, basın konteynerlerinde açıklamada bulundu.

Grup adına açıklamayı okuyan Belediye Meclis Üyesi Abdullah Günhan, partilerinin daha güçlü yarınlara ulaşması için emek verdiklerini belirtti.

Taraflarına yöneltilen ihraç talebini kabul etmediklerini vurgulayan Günhan, şöyle konuştu:

"İnandığımız değerden halkımıza ve partimize olan sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız. Kararlılıkla ve inançla mücadelemizi sürdüreceğiz. Parti ilkelerimiz ve kurucu değerlerimiz, temel yürüyüşümüze her zaman ışık tutacaktır. Bu yolda Belediye Başkanımız Abdulvahap Göçer ile birlikte adaleti, liyakati ve partimizin itibarını önceleyen bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ve birlikte verdiğimiz mücadelenin göz ardı edilerek ihraç düşüncesiyle değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu yaklaşımın halkımızın ve bizlerin partimize olan güvenini sarsabileceği, zorlu mücadele sürecimize zarar verebileceği kanaatindeyiz."