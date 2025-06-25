CHP'li meclis üyesi Ceren Benli partisinden istife etti - Son Dakika
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Politika

CHP'li meclis üyesi Ceren Benli partisinden istife etti

CHP\'li meclis üyesi Ceren Benli partisinden istife etti
25.06.2025 15:47  Güncelleme: 15:48
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CHP'nin Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ceren Benli de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'nin Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ceren Benli de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Gaziantep'te kan kaybetmeye devam ediyor. 2024 Yerel Seçimlerinin ardından kazandığı Karkamış ve Şehitkamil Belediye başkanlarının partilerinden istifa etmesiyle büyük bir şok yaşayan CHP'de bugün Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ceren Benli de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İftira ve karalamalardan bıktırdı

Benli, düzenlediği basın toplantısında son bir yıldır yaşanan olumsuzluklar ve gerek İl ve İlçe yönetimleri gerekse Genel Merkez Yöneticilerinin olaylara seyirci kalmasının kendisini istifa noktasına getirdiğini söyledi. Ceren Benli, "Çok büyük umutlar ve hizmet aşkı ile çıktığım bu yolda ne yazık ki kendi partililerimizin iftira ve karalama kampanyalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Bugüne kadar bu insanlara karşı mücadele vermeye çalıştık. Ancak partinin yerel ve merkez yönetimleri tarafında yalnız bırakıldık. Sorunun çözülmesine yönelik elle tutulur bir hamle göremediğim gibi gelecek günlerde de aynı tutumun devam edeceği düşüncesiyle CHP çatısı altında daha fazla hizmet ve siyaset üretemeyeceğim için partimden istifa ediyorum" dedi.

Yeni istifalar yolda

Ceren Benli, yaşanan olumsuzlukların önümüzdeki dönemde yeni istifaları da beraberinde getireceğini dile getirerek, "Parti yöneticileri yaşananlara ne yazık ki etkin müdahalelerde bulunamadı. Şuanda da parti içerisinde huzursuzluk devam ediyor ve yöneticilerimiz duruma sizler, bizler gibi seyirci kalıyorlar. Bence CHP seçmeni parti bu şekilde yönetilmeye devam edilirse partiden kopma ve yeni istifa haberlerini bundan sonra daha sık duyacaklar" diye konuştu.

"Yoluma bağımsız devam edeceğim"

Meclis Üyesi Ceren Benli, siyasete yeni dönemde hangi partide devam edeceği yönünde iletilen soruya ise, "Şuan için bu anlamda karar vermiş değilim. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. Amaç ve niyet halka hizmet ise bağımsız olarak bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Ama her şartta yola birlikte çıktığım Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'ın yanında ve destekçisiyim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li meclis üyesi Ceren Benli partisinden istife etti - Son Dakika

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