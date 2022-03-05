CHP'li meclis üyesinden CHP'li başkan vekiline tepki - Son Dakika
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CHP'li meclis üyesinden CHP'li başkan vekiline tepki

05.03.2022 14:00
CHP'li meclis üyesinden CHP'li başkan vekiline tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'na AK Partililerle birlikte bir işyeri açılışına katılınca tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'na AK Partililerle birlikte bir işyeri açılışına katılınca tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekaleten belediye meclisinde yapılan seçim sonucu CHP'li meclis üyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu seçildi. Tüfekçioğlu ayağının tozuyla dün Teyfikbey Caddesi üzerinde açılan bir işyerine açılışına katıldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Partili İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'la birlikte işyeri kurdelesini kesen Tüfekçioğlu'na partili meclis üyesinden tepki geldi. Kurdele kesinin fotoğraf karesinin sosyal medya hesabından paylaşan CHP Bilecik Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda parti sözcüsü Hüseyin Yıldız, "Tebrik ediyorum seni Muharrem abi, keşke öteki vekil de yanınızda olsaydı" diye sitem etti. - BİLECİK

CHP'li meclis üyesinden CHP'li başkan vekiline tepki
CHP'li meclis üyesinden CHP'li başkan vekiline tepki
CHP'li meclis üyesinden CHP'li başkan vekiline tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Yıldız, Semih Şahin, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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