CHP\'li Mehmet Çiçek Manavgat Belediye Başkan Vekili Seçildi

Manavgat Belediye Başkan Vekilliğine CHP'nin adayı Mehmet Çiçek seçildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine vekalet edecek isim belli oldu. Belediye Meclisi, tek gündem maddesiyle gerçekleştirdiği toplantıda başkan vekilliği seçimini yaptı. CHP'nin adayı Mehmet Çiçek, 3 turda 20 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Öz ise her turda 16 oyda kaldı.

"Halkın oylarıyla göreve seçilmiş belediye başkanımız Sayın Niyazi Nefi Kara'dır"

Hacer Keçer Karakoç'un başkanlığında yapılan toplantının ardından konuşan Mehmet Çiçek, aldığı sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Çiçek, "Bu kürsüde asıl olması gereken kişi, halkın oylarıyla göreve seçilmiş belediye başkanımız Sayın Niyazi Nefi Kara'dır. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte, Manavgat halkının iradesini korumak ve hizmetlerin aksamaması adına vekalet görevini üstlenmiş bulunuyorum" dedi.

"Manavgat'a en iyi şekilde hizmet etmek için elimden geleni yapacağım"

21 yıllık öğretmenlik hayatında her kesimden öğrenci ve veliyle çalıştığını ifade eden Çiçek, "Hiçbir zaman ayrım yapmadım. Bu görevimde de yapmayacağım. Hepimizin ortak paydası Manavgat'a en iyi şekilde hizmet etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - ANTALYA