CHP'li Musa Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Musa Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

CHP\'li Musa Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

CHP'den Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Musa Semih Balaban, Manisa Adliyesi'nde mazbatasını aldı. Balaban, görevi önceki başkan Mehmet Çerçi'den devraldı ve parti rozeti takmadan hizmet edeceğini belirtti. Çerçi ise Balaban'ı tebrik ederek başarılar diledi.

04.04.2024 16:59
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CHP'den Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Musa Semih Balaban mazbatasını aldı.

Manisa Adliyesi'nde, Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Uğur Ekinci'den mazbatasını alan Balaban, daha sonra belediyeye geçti.

Burada görevi önceki başkan Mehmet Çerçi'den devralan Balaban, parti rozeti takmadan hizmet edeceğini söyledi. Balaban, kapılarının halka açık olacağını ifade ederek Yunusemre'ye layık olmak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

Çerçi de Balaban'ı tebrik ederek, başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Musa Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

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