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CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu maddesinin TCK'den kaldırılmasına ilişkin yasa teklifini savundu Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu maddesinin TCK'den kaldırılmasına ilişkin yasa teklifini savundu Açıklaması

27.01.2022 12:55
CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu maddesinin TCK'den kaldırılmasına ilişkin yasa teklifini savundu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünün açılmayacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünün açılmayacağını belirtti.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifine işaret ederek "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalardan, sunduğumuz kanun teklifini idrak edemedikleri anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinin, tarafsız ve sorumsuz cumhurbaşkanları için düzenlendiğini kaydeden Özel, "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı da olan ve her gün siyasi polemiklere giren bir cumhurbaşkanının rakiplerine tanınmayan bir hukuki zırh verilmesi kabul edilebilir değildir. Sanki, kanun tekliflerimizle cumhurbaşkanlarına hakaretin önü açılıyormuş gibi bir yaygara koparılmaya çalışıldığı görülmektedir. Adalet Bakanı eliyle yargıya verilen talimatlar ışığında bu maddenin ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik kötü niyetli girişimlerle suiistimal edilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesinin "hakaret" suçunu düzenlediğine dikkati çeken Özel, 125'inci maddenin 3'üncü fıkrasının hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngördüğünü hatırlattı.

Milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısına yönelen hakaret suçlarının bu madde kapsamında işlem gördüğünü kaydeden Özel, "Dolayısıyla kanun teklifimizin kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünü açılacak değildir. Tarafsızlık vasfını yitirmiş, sıcak siyasi polemiklerin tarafı olan cumhurbaşkanının rakibi diğer siyasi genel başkanlarla aynı kanunlara tabi olması ve haksız rekabetin son bulmasını talep ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifi için "absürt", "garabet" ve "kabul edilemez" şeklinde değerlendirmeler yapılmasının yasama faaliyetlerinin özüyle çeliştiğini savunan Özel, "Bunca sert eleştiri yapan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerine, Adalet Komisyonu'nu toplayarak teklifimizi bir an önce görüşme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hakaret, Adalet, Tck, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu maddesinin TCK'den kaldırılmasına ilişkin yasa teklifini savundu Açıklaması - Son Dakika
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